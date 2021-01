Dank, vadertje staat! Burgerhatende lokale overheid verhoogt gemeentelijke heffingen met grootste stijging sinds 1995

Yes! Geweldig! Hartstikke mooi! Dat zullen de gedachten zijn van de gemiddelde Nederlander als hij hoort dat hij dit jaar fors meer gemeentelijke heffingen mag afdragen dan vorig jaar. In totaal verwachten gemeenten 11,3 miljard euro uit heffingen te ontvangen. Dat is 4,4% meer dan voor de coronauitbraak. Met name de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten stijgen flink.

De gemeentelijke heffingen nemen dit jaar flink toe, wat vooral komt door een “plus van 10 procent” op de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Dit is de grootste stijging in 26 jaar tijd en komt bovenop de ook al forse stijging van 2020, die toen 8,4% bedroeg. Flink, natuurlijk, maar niets vergeleken met wat ze dit jaar in petto voor ons hebben. Dit zou komen door “de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier.”

Maar wacht, we zijn er nog niet! Want gemeenten innen ook 5,8% meer onroerendezaakbelasting (ozb). Dit doen ze “om de begroting sluitend te maken.” Let wel: hún begroting hè, niet die van gewone Hollandse gezinnen. Wat zij met hún begroting moeten doen wordt niet gezien als relevant. Dokken, dat zullen ze!

En dan is er ook nog de rioolheffing die met 2,6% stijgt. In totaal gaat die Nederlanders maar liefst 1,7 miljard euro kosten. Hoppa, dat hakt erin. Deze heffingsstijging is ook hoger dan in de afgelopen jaren, want gemiddeld bedroeg die 1,9%.

Ach ja, never let a good crisis go to waste, hè? Als Amazon, Google, Facebook en Twitter flink kunnen verdienen tijdens de coronacrisis, dan moet dat natuurlijk ook gelden voor lokale overheden. Waarom niet? Iedereen verdient wat extra’s in deze moeilijke tijden!

Nou ja, iedereen behalve de burger natuurlijk. Maar dat spreekt voor zich.

