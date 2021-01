De échte kosten van de lockdown: 29-jarige Alisa Krul pleegt zelfmoord

Een schitterende jonge vrouw. Ze was rebels, en dan juist weer wat stiller. Het leven leek de 28-jarige Alisa Krul uit het Friese Heerenveen toe te lachen. Ze had het prima voor elkaar. Maar toen kwam corona. Door de idiote, draconische maatregelen van het kabinet viel voor haar bijna álles weg. Ze zocht naar een uitweg… naar een manier om niet langer op deze manier opgesloten te zitten. Vorige week had ze die uitweg gevonden. Ze vertelde haar gezin dat ze even naar buiten ging. Voor een ochtendwandeling. Ze kwam niet terug: ze pleegde zelfmoord. Om te ontsnappen aan de verschrikkelijke maatregelen.

Omrop Fryslan heeft met het gezin van Alisa gesproken. “Het is zo onwerkelijk,” zegt de 31-jarige zus Richella. “Mijn moeder denkt nog steeds dat ze elk moment kan binnenkomen. Het is keihard.”

Alisa studeerde in Maastricht, waar ze het geweldig had. Sociale contacten, hier een drankje doen, daar een bakkie koffie dringen. Lekker reizen. er regelmatig op uit. “Het ging gewoon goed met haar, tot de corona kwam,” legt Richella uit. “Ze vertelde me dat ze daar enorm van baalde en er erg last van had. Alles viel weg voor Alisa. Ze kwam de deur niet meer uit.”

Elke dag vertelde het gezin haar dat ze door moest gaan met leven; dat er nog zoveel voor haar was. Op een gegeven moment zou het beter gaan weer; ze zou zowaar naar buiten kunnen, haar normale leven kunnen oppakken. Uit-ein-de-lijk.

“Elke dag vertelden we haar dat het leven het waard was om te leven. Dat ze mooi en intelligent was, dat we nog leuke dingen zouden gaan doen. Maar elke keer weer voelde ik dat het niet meer bij haar binnenkwam. Haar blik was leeg. Ze wilde dood, zei Alisa.”

Op 12 januari had ze er écht genoeg van. Ze ging “wandelen,” maar kwam niet meer terug. In de loop van de ochtend belde een politieman aan die vertelde dat deze mooie, lieve jongevrouw niet meer was. Door de maatregelen.

“Alisa is niet aan corona gestorven,” gaat ze verder, “maar aan de maatregelen. Wat haar is overkomen, mag niemand gebeuren. Ook al is dat maar één iemand, die zich laat horen. Die uitspreekt hoe groot de impact van de coronamaatregelen is.”

Alisa was niet de enige die met zelfmoordgedachten leeft. Er komen veel meer hulpvragen binnen bij 113, het hulpnummer. Dan gaat het met name om jongeren die last hebben — en ja, dat wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen. De jongeren kunnen hier gewoon niet meer tegen. Ze moeten naar buiten, een sociaal leven hebben. Naar het café, het restaurant. Naar school of de universiteit. Naar vrienden. Gewoon even lekker winkelen.

Maar niets van dat mag meer. Nee, we moeten allemaal opgesloten worden. Alsof we broedkippen zijn. Natuurlijk kunnen heel veel mensen daar niet tegen. Waaronder dus de arme Alisa.

Het kabinet moet zich deze dood en dit lijden van Alisa en anderen als zij keihard persoonlijk aantrekken. Dit is wat hun megalomane, dictatoriale beleid met mensen doet. Het is een grove schande! En die halvegare Rutte maar filosoferen over “de r-factor.” Man. Ga je schamen!