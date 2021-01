De Europese Unie komt voor de zeldzame verandering eens met een GOED voorstel: “Telefoon uitzetten na werk moet grondrecht worden!”

We kennen de Europese Unie vooral van de meest belachelijke, geld slurpende en vrijheid beperkende maatregelen, maar soms -heel soms- glipt er ook weleens een aardig plannetje door de Brusselse machtsliefhebbers. Het Europese Parlement wil namelijk in de ‘Europese Grondwet’ verankeren dat elke Europese werknemer het recht heeft om zijn of haar telefoon na werktijd uit te zetten.

Voor veel mensen zal het herkenbaar zijn: Na je betaalde werktijd krijg je nog steeds continu ongewenste appjes en belletjes binnen van je collega’s die werk gerelateerd zijn. Uitermate irritant, want er staat vaak geen vergoeding tegenover. Het Europese Parlement kwam dan ook op het zeldzame goede plan om hier voortaan een stokje voor te steken.

Het Europese Parlement stelt dat vanwege de coronacrisis het aantal thuiswerkenden met 30 procent is toegenomen. Uit een onderzoek van het gesubsidieerde onderzoeksbureau Eurofound blijkt dat thuiswerkers meer uren maken dan dat ze er ook daadwerkelijk loon over ontvangen. En dat kan natuurlijk niet, want werk moet lonen!

“De vele werkuren en hogere verwachtingen leiden echter tot meer angststoornissen, depressies, burn-outs en andere geestelijke of fysieke gezondheidsproblemen”, aldus de conclusie van het Europese Parlement. Het voor werk continu bereikbaar moeten zijn, draagt hier volgens de Brusselse gezaghebbers aan bij.

Werknemend Europa moet volgens het Europese Parlement dus het recht krijgen om buiten werkuren niet meer te hoeven reageren op werk gerelateerde e-mails, telefoontjes en andere vormen van ongewenste communicatie in je vrije tijd. Dit zou niet alleen moeten gelden tijdens de avonduren en in de weekenden, maar ook tijdens vakanties en andere vormen van verlof.

Nou zijn wij vaak kritisch op het Europese Parlement, en daar hebben we ook alle redenen voor, maar we mogen wel concluderen dat dit best een aardig plannetje is. Het is alleen zo jammer dat de ‘geniale’ ideetjes vanuit Brussel zo zeldzaam zijn. Dus uiteindelijk schieten we er weinig mee op, omdat we aan de andere kant ook continu heel veel moeten inleveren aan het Brusselse gezag. Maar goed, het niet beantwoorden van werk gerelateerde nonsens buiten werktijd tot een grondrecht benoemen? EENS!