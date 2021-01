De schaamte voorbij: faalkabinet Rutte blijft ook zitten na tweede toeslagenoverleg

Op zondag kwamen enkele leden van het kabinet opnieuw bij elkaar om te overleggen over de toeslagenaffaire. Het rapport over deze vreselijke controverse liet immers geen spaan heel van meerdere kabinetten, van de rechterlijke macht, en van de Belastingdienst. Er wordt sinds openbaar making van het rapport geroepen dat het kabinet moet aftreden. Gisteren zou dat dan moeten gebeuren. Maar wat bleek? Ze dronken een glas, deden een pas, en alles bleef zoals het was.

“Het was een goed overleg, maar er zijn nog geen conclusies.” Dat waren de woorden van premier Mark Rutte na het twééde Catshuisoverleg in korte tijd over de toeslagenaffaire. Vrijdag, zo vervolgde de premier, wordt er wéér overlegd, maar dit keer met het hele kabinet erbij. Misschien dat er dan stappen genomen worden om politieke verantwoordelijkheid te nemen… maar misschien ook niet.

Een zeer typisch antwoord. Want als dit kabinet ergens in glorieert dan is het wel in weglopen voor verantwoordelijkheid. Wat heet? Het is Ruttes absolute specialiteit. Glimlachen, zeggen dat je het heel erg vindt allemaal, en weerdóór met die hap.

Natuurlijk is dit volstrekt onacceptabel. Het kabinet heeft een enorme puinhoop gemaakt van deze affaire ‒ en dat geldt niet alleen voor Rutte III, maar ook voor Rutte II. Het rapport maakt er écht absoluut geen geheim van: ouders is “ongekend onrecht” aangedaan en “de beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.” Als dat nóg niet voldoende is voor dit kabinet om op te stappen is werkelijk niets dat meer. Ja, zo erg is deze affaire. Het is de grootste controverse sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Zoals Rutger van den Noort stelt op Twitter schrikt “ieder normaal denkend mens dat dat rapport leest… zich rot en zal zich diep schamen, excuses maken en aftreden.”

Het kabinet heeft nu al twee keer lang vergaderd over het overduidelijke rapport Van Dam (toeslagenaffaire). Ieder normaal denkend mens die dat rapport leest, schrikt zich rot en zal zich diep schamen, excuses maken en aftreden. Maar wat doet onze omstreden premier? Niets. pic.twitter.com/N25jkQJfQJ — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) January 3, 2021

Maar ja, daar zit hem precies te kneep. Rutte is al heel lang geen “normaal denkend mens” meer. Hij is totaal verknocht aan de macht. Niet zo gek, want buiten de politiek heeft hij natuurlijk niets ‒ niet eens een gezin. Rutte zonder politiek is als een vis zonder water. En dus gaat hij maar door, en door, en door.

Schaamteloos… en eigenlijk ook gewoon dieptriest. Zeker jegens al die duizenden ouders die het dupe werden door de toeslagenaffaire – Ruttes eigen kabinetsbeleid.