De woningmarkt: zicht op economisch herstel 

De economische situatie heeft nog weinig effect gehad op de huizenprijzen en woningaankopen. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor van januari 2021 van het Economisch Bureau van ABN AMRO. De huizenprijzen zullen ook dit jaar blijven stijgen, maar dankzij het vaccin is er zicht op economisch herstel.

Huizenmarkt onverminderd populair

De huizenmarkt was niet onderhevig aan de verzwakte economie. Sterker nog, ondanks de lockdown zijn er (tot en met november 2020) in totaal 209.000 bestaande woningen gekocht. Dit is inclusief de woningaankopen van december, over het algemeen de maand met veel woningaankopen. Wanneer er wordt gekeken naar het voorgaande jaar, zijn er zelfs 13.000 meer woningen gekocht dan in 2019. De drukte op de woningmarkt is niet alleen opmerkelijk door de huidige economische situatie, maar ook vanwege het beperkte aanbod. Normaliter worden er minder huizen gekocht als het aanbod klein is.

Overloopeffect door tweede helft van 2020

De grote belangstelling voor een nieuwe woning resulteerde in een korte doorlooptijd, veel aankopen en biedingen boven de vraagprijs. Het Economisch Bureau van ABN AMRO houdt voor 2021 rekening met een prijsstijging. Philip Bokeloh, senior econoom bij ABN AMRO, vertelt: “Eerder voorzagen we een stabilisatie van de huizenprijzen in 2021. Inmiddels houden we rekening met een prijsstijging van 5% voor 2021 en 1% voor 2022. Deze forse aanpassing komt doordat de sterke prijsstijging in de tweede helft van 2020 doorwerkt in de gemiddelde prijsstijging van 2021. De tweede reden is dat we meer zekerheid hebben over de toekomst.”

Drukkend effect op de woningmarkt

De vaccins bieden perspectief op een verbeterde economische situatie. Desondanks voorziet het Economisch Bureau van ABN AMRO komend jaar een stijging van de werkloosheid. Werknemers zullen op straat komen te staan door teruggedraaide loonsubsidieregelingen. Daarnaast zullen bedrijven hun plannen voor reorganisaties hoogstwaarschijnlijk doorzetten. Deze massale werkloosheid heeft invloed op het hypotheekbedrag dat kopers kunnen opnemen. Ook zal het gunstige effect van de lage hypotheekrente geleidelijk afnemen.

Zwakkere huizenprijsstijging in zicht

Voordat er een zwakkere huizenprijsstijging in zicht is, moet er nog een hoop gebeuren. Volgens ABN AMRO blijft de woningmarkt overeind dankzij de steunmaatregelen van de overheid en het stimuleringsbeleid van de centrale markten. De werkloosheid in combinatie met een lage hypotheekrente zullen eerst zorgen voor minder transacties. Pas dan ontstaat er een zwakkere huizenprijsstijging. De bank verwacht dat het aantal woningaankopen in 2021 10% lager ligt dan het voorgaande jaar. Voor 2022 houdt ABN AMRO rekening met een prijsstijging van 1% en een afname van de woningaankopen met 5%.