DEFINITIEF: Lockdown met ‘ten minste’ twee tot drie weken verlengd!

We weten nu eindelijk waar we aan toe zijn. De afgelopen middag en avond hielden Mark Rutte en zijn kabinet een crisisoverleg in het Catshuis over een mogelijke verlenging van de lockdown. Het hoge woord is er nu dan ook uit: We gaan -op z’n minst- nog twee tot drie weken (!) langer in een lockdown en alle plussen en minnetjes zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge dan ook aanstaande dinsdag uiteen pluizen.

Volgens ‘ingewijden’ (lees: Rutte’s inboedelvriend Wouter de Winther van De Telegraaf) is er van een versoepeling van de coronamaatregelen nog geen enkele sprake. Sterker nog: We gaan de lockdown met twee tot drie weken verlengen. En dat is dan nog positief uitgedrukt, want dat zou zomaar ook nog weleens langer kunnen duren.

Aanvankelijk zou de lockdown duren tot dinsdag 19 januari, maar daar kunnen we nu dus twee tot drie lange weken bij optellen. Ter compensatie beloofd het ‘welwillige’ kabinet Rutte III in ieder geval te komen met extra financiële steun voor ondernemers, aldus De Telegraaf: “Ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) gaan dat de komende tijd uitwerken.”

Aanstaande dinsdag is er in ieder geval een nieuwe persconferentie. We weten dus al wel een klein beetje wat ons dan weer te wachten staat. Nederland is op slot en het zal nog wel een tijdje gaan duren voordat we de bevrijdende en passende sleutel hebben gevonden om ons land weer open te breken.