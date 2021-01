Deja vu! Chinese stad Shijiazhuang op slot want: nieuwe uitbraak corona

In China zijn ze weer lekker bezig. De miljoenenstad Shijiazhuang is daar op slot gezet omdat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus is. Shijiazhuang is de hoofdstad van de provincie Hebei in het noorden van China en heeft een populatie van 4,3 miljoen.

Eerder werd al afgekondigd dat reizigers de stad alleen in mochten als ze een negatief testresultaat konden laten zien. Nu zijn daar nog extra maatregelen bijgekomen. Bijeenkomsten zijn verboden, en het belangrijkste treinstation van de stad mag zelfs helemaal niet bezocht worden.

Als je dat zo hoort denk je: zo, dan hebben ze vergeleken met westerlingen toch nog heel wat vrijheden. Maar goed, het is wel een teken dat de Chinese autoriteiten weer eens hardhandig ingrijpen.

Zorgwekkend, maar wacht, er is nog meer slecht nieuws. Want in de Zuid-Chinese provincie Guangdong is volgens de autoriteiten een patiënt aangetroffen met de Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus. Deze mutatie zou besmettelijker zijn én mogelijk niet vatbaar voor de gemaakte vaccins.

En waar vinden ze die mutatie nu? In China. In Shijiazhuang. Een miljoenenstad. Waar het zich lekker snel kan verspreiden om vervolgens naar het buitenland te gaan ‒ want China is één van de belangrijkste handelscentra ter wereld.

Het bevestigt maar weer dat we nu op een punt zijn waarop we helemaal op moeten houden met draconische maatregelen en overdreven reacties. Dé oplossing voor deze problematiek is behoorlijk simpel: investeren in de zorg. Doen we dat, dan hoeven we ook niet meer zo bang te zijn voor wat er uit China onze kant op komt. We weten immers dat we ermee kunnen dealen.

Oh, en kunnen we misschien die vriendschappelijke relatie met China beëindigen? Dat land is overduidelijk een gevaar voor onze veiligheid, onze vrijheid, en onze volksgezondheid. Waarom verbinden we ons er nog steeds mee?