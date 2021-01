Dennis Schouten weg bij Talpa na ‘chantage’: ‘Ik moest stoppen met iets waar zij niks over te zeggen hadden’

Bij Talpa waren ze niet zo blij dat Dennis Schouten het programma Roddelpraat doet met DDS-columnist Jan Roos. Roos zou namelijk op de ‘zwarte lijst’ staan van Talpa en het programma wat de twee maken past niet in de lijn van Talpa. Echter is Schouten niet in loondienst bij Talpa en blijft hij ditmaal principieel achter Roos staan.





Schouten werd op het matje geroepen bij de directie van Talpa. Zij waren namelijk niet zo blij met het succes van Roddelpraat. Zij willen niet iemand in dienst hebben die werkt bij een programma dat “zich bezighoudt met content die zich onderscheidt door smakeloze grappen en het kwetsen van mensen.”

Voor Schouten was de keuze ditmaal niet moeilijk. Hij blijft trouw aan Roos:

“Het was erg intimiderend. Het voelde als chantage terwijl ik niet eens onder contract sta bij Talpa. Ik moest met spoed naar hem toekomen om vervolgens te horen dat ik ergens mee moet stoppen waar hij helemaal niet over gaat. Het heeft me echt verbaasd hoe ik onder druk werd gezet. Dat verwacht je niet van zo’n man.”

En dat is goed nieuws voor de fans van Roddelpraat want dat betekent dat het hilarische duo voorlopig nog bijeen blijft! Roos heeft Schouten vaak genoeg belachelijk gemaakt vanwege zijn gebrek aan principes, maar Schouten maakt ditmaal de juiste keuze.