Disney+ gaat vol op het woke-orgel: films met ‘racistische typetjes’ worden geblokkeerd voor kinderen

De moraalridders bij Disney+ slaan weer toe: klassieke Disney-films met ‘racistische stereotypen’ en discriminerende elementen worden in de ban gedaan voor kinderen. De streamingdienst heeft films zoals Jungle Boek en Peter Pan voor kinderprofielen in de ban gedaan.

Disney erkende vorig jaar al dat veel klassieke films soms racistische stereotypen of discriminerende elementen bevatten. Toen zei het bedrijf nog onschuldig:

“We kunnen het verleden niet veranderen”

Maar nu zijn ze toch maar overgegaan op ‘beschermende censuur’, kinderen kunnen de film nog wel kijken samen met de ouders, die dan de nodige uitleg kunnen geven. Kinderen kunnen de films dus nog wel ‘onder begeleiding zien’, maar wel komt er eerst een scala aan hysterische waarschuwingen voorbij voordat de film begint.

De vraag is echter hoever Disney uiteindelijk gaat, ze zijn nu al bezig met het herschrijven van de geschiedenis. Waarom zo hysterisch doen over films die vroeger zijn gemaakt? Het is logisch dat je vandaag de dag geen films weer wil maken met maatschappelijk onwenselijke uitingen, maar je hoeft echt niet zo krampachtig te doen over je eigen verleden.

Deze linksige deugreflex zorgt alleen maar voor een absurde vorm van zelfcensuur. Films blokkeren voor kinderen is een al even slecht plan als de beeldenstorm die we de laatste maanden zagen. Proberen krampachtig je eigen geschiedenis uit te wissen moeten we gewoon niet willen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!