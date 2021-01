DNB recyclet socialistisch prutidee: huisbezit net zo genadeloos kapotbelasten als sparen en aandelen

De Nederlandsche Bank wil woningeigenaren nog meer straffen: wie een woning bezit moet net zoveel belasting betalen als bij aandelen en spaargeld. Op deze manier wil DNB het gat tussen woningeigenaren en huurders verkleinen. Het doorgeschoten gelijkheidsdenken is nu ook al te vinden bij de Nederlandsche Bank.

De toezichthouder van De Nederlandsche Bank komt met een opmerkelijk advies. Bij DNB willen ze het gat tussen huurders en woningeigenaren verkleinen, en dit willen ze in feite doen door huiseigenaren af te straffen. Boete doen door middel van een extra belasting, voor het feit dat de eigendomsacte op uw eigen naam.

DNB is daarom van mening dat woningeigenaren niet langer een fiscaal voordeel mogen hebben ten opzichte van mensen die een woning huren:

„Kopers die vermogen opbouwen in de eigen woning ontvangen dan niet langer een fiscaal voordeel ten opzichte van huurders die op andere wijze sparen”

Het is een barslecht plan. De huizenmarkt in Nederland is tamelijk verziekt, en het helpt niet dat gestelde eis van 75.000 nieuwbouwhuizen per jaar niet wordt gehaald. Maar om op deze manier het gat tussen woningeigenaren en huurders te verkleinen is echt te idioot voor woorden. Op deze manier word je kapotgetreiterd als je ‘bezit’ hebt in Nederland. Karl Marx bouwt een feestje in z’n graftombe: iemand bij DNB heeft een of ander socialistisch prutidee gerecycled en in een nieuw jasje gestopt.

Economen zien dan ook geen heil in dit plan:

DNB wil het eigen in huis in box 3. Het belasten van je eigen huis betekent een extra last van duizenden euro's per jaar terwijl de koopkracht al 20 jaar stilstaat. Het zal dus wel gebeuren. https://t.co/hPVmlSdmWA — Auke Zijlstra (@EconoomZijlstra) January 7, 2021

Laten we hopen dat de overheid verstandig genoeg is om de mening van deze econoom ter harte te nemen, ook al is hij zelf niet zo optimistisch. Red dus de koopkracht, en stop die idiote linkse belastingen!