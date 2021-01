Domper voor woningzoekenden! Kabinetsdoel niet behaald voor woningbouw: daling ten opzichte van 2019

Het kabinet heeft als doelstelling om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, in 2020 waren dit er maar 69.322. Dat zijn er enkele duizenden minder dan in 2019. De VVD, met als slogan ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen!’, weet vooralsnog deze belofte niet na te komen.

Het woningentekort in Nederland is gigantisch, om dit probleem aan te pakken had het kabinet zichzelf een doel gesteld. Ieder jaar moeten er minstens 75.000 nieuwe woningen bijkomen. De afgelopen jaren is er nog niet aan voldaan, maar 2020 was een nog slechter jaar dan 2019.

Plek #19 op de VVD-kandidatenlijst.

Trots en blij met die mooie plek. Ik vertegenwoordig graag nog 4 jaar de hardwerkende NLer. En ik blijf me inzetten voor:

bouwen, bouwen, bouwen. — Daniel Koerhuis (@danielkoerhuis) December 1, 2020

Dat bouwen wil vooralsnog niet echt lukken. Voor het eerst sinds 2015 stijgt het aantal nieuwbouwwoningen niet. Het is onduidelijk waarom er dit jaar een daling is ontstaan aldus het CBS:

“We weten niet precies of de daling komt door de stikstof- en PFAS-problematiek of dat er gewoon minder bouwplannen waren. Het kan overal aan liggen, het is ietsje minder dan in 2019 maar nog steeds wel meer dan de jaren daarvoor.”

In de komende tien jaar moeten er bijna 900.000 woningen bij komen om het tekort terug te dringen. Dit zal een haast onmogelijke taak worden, zeker als we kijken naar het huidige bouwtempo. En de vraag is nog maar of de woningnood dezelfde groei zal meemaken of dat het explosief zal toenemen.