Doorgeslagen diversiteitscultus op de UvA houdt diversiteitsregister bij: ‘Docenten vermelden ras, etniciteit en gender’

Onder het mom van een diversiteitsmanifest op de afdeling politicologie bij de UvA is men begonnen met ‘postmodern schedelmeten’. Docenten kunnen op ‘vrijwillige’ basis een enquête invullen waarin zij hun ‘ras, etniciteit, gender, religie en seksuele oriëntatie’ kunnen aangeven. In wat voor wereld leven we dat we aan diversiteitsregistratie gaan doen?

De progressieve antiracisten, geïnspireerd door niemand minder dan Gloria Wekker, zijn begonnen met schedelmeten aan de UvA. Als experiment zijn ze begonnen met een nieuw diversiteitsprogramma. Eén van de onderdelen is een werknemersregister die diversiteit bijhoudt. Het is volgens de bedenkers volledig anoniem en vrijwillig, maar de obsessieve drang naar het bijhouden van (raciale) diversiteit is beangstigend.

‘De werkgroepen bekeken de mogelijkheden voor meer diversiteit binnen de studentenpopulatie, het stimuleren van diversiteit binnen de staf en het registreren van diversiteitsgegevens van de staf.’

Op sociale media is de verontwaardiging ook groot, want waar zijn ze mee bezig op de UvA? Deze ongezonde neiging daar registratie van diversiteit is nu niet iets om trots op te zijn.

Het Nederlandse ‘antiracisme’ eindigt in postmodern schedelmeten op de universiteit. Lees dit treffende stuk van promovendus @esme_bosma en huiver. https://t.co/LBulacvLhg — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) January 8, 2021

Overigens was niet iedereen blij met dit experiment bij de UvA. Promovendus Esmé Bosma merkte terecht op dat ‘het indelen van mensen in zwart en wit is per definitie discriminatoir’.

In het verleden hielden genoeg totalitair denkende regimes registers bij. We moeten niet doen alsof dit een emanciperende ontwikkeling is, het bijhouden van registers op basis van gender en etniciteit is gewoon ziekelijk. Het leidt alleen maar tot overdreven hokjesdenken en een denktrend gebaseerd op generalisaties en een slachtoffercultus.

‘Ik vind het zorgwekkend dat mensen door dergelijke voorstellen in toenemende mate worden gereduceerd tot hun gender, ras, huidskleur of geaardheid. Ook de frequentie en de vanzelfsprekendheid waarmee hier tegenwoordig naar wordt verwezen vind ik zorgwekkend, “mensen van kleur’’ is ineens een gangbare term geworden in het discours.’

Dat dit idee op de UvA wordt bedacht en uitgevoerd is helaas niet al te verrassend. Al jaren worden daar de meest ridicule extreem linkse ideeën gefabriceerd.