Doortrapte WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes geeft toe: hij organiseert tegenstand als Baudet aanschuift

Bert Huisjes, hoofdredacteur van omroep WNL, geeft bij Spraakmakers toe dat hij zijn gasten bewust heeft geselecteerd om tegenstand op te werpen tegen Thierry Baudet en Wybren van Haga van Forum voor Democratie. Zelf noemt hij dat een “evenwichtige tafel“.

Er was op sociale media veel kritiek op de uitzending van Op1, dit keer gepresenteerd door WNL-presentatieduo Jort Kelder en Welmoed Sijtsma. Bert Huisjes reageerde daar als volgt op:

“Baudet is heel goed in het poneren. Daarom is ervoor gekozen de tegenstand niet vanuit presentatoren op te voeren, maar te zorgen voor een evenwichtige tafel”, vertelt Huisjes. “Op punten van corona zat Rosanne Hertzberger daarom aan tafel, een microbiologe die er echt heel veel van weet. Naast haar zat Jean Dohmen, journalist van het Financieele Dagblad. Je kunt op deze manier heel veel tegenstand en gesprek opwekken, door gasten goed te selecteren. “De presentatie had een meer modererende rol”, gaat Huisjes verder. “Je laat het meer gebeuren aan tafel. De uitzending was vuurwerk.”

Wat hij dus feitelijk doet is drie tegenstanders opwerpen die Baudet en Van Haga het vuur aan de schenen moeten leggen op de onderwerpen waar zij zelf het sterkst in zijn. Dat zou misschien prima zijn als dit bij iedere gast zo zou gebeuren, maar dát is dus absoluut niet het geval. Dit gebeurt kennelijk alleen bij Baudet en Van Haga.

Je kunt verder over die politici en hun opvattingen vinden wat je wil (zelf ben ik weg bij FvD), maar we mogen ons toch best eens afvragen waarom dit niet of nauwelijks bij een Jesse Klaver, een Lodewijk Asscher of een Sigrid Kaag gebeurt?

Huisjes kan wel doen alsof hij het programma ineens over een andere boeg heeft gegooid en Baudet en Van Haga daar ‘toevallig’ het eerste slachtoffer van zijn geworden. Maar dat kunnen we pas geloven als hij andere politici ook zo op eenzelfde manier aan gaat pakken. Dat mag hij de komende tijd mooi gaan bewijzen. Tot die tijd wekt het alleen maar een beeld op van een links mediakartel dat rechtse politici extra hard aan probeert te pakken.