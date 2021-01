Duitsland eist EU-exportverbod voor AstraZeneca: ‘Verdeel de vaccins eerlijk!’

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk liggen met elkaar in de clinch. Als het aan Duitsland ligt laat de Europese Commissie tijdelijk de export van coronavaccins van AstraZeneca stoppen, om te voorkomen dat de leveringen binnen de EU niet in het geding komen. Dit gaat mogelijk ten koste van de leveringen naar de Britten, die terecht woedend zijn op deze oproep.

AstraZeneca kan dit eerste kwartaal mogelijk miljoenen vaccins minder leveren dan verwacht. Wat enorm nadelig zal zijn voor veel EU-landen, waaronder Nederland. Volgens de farmaceut is er een productievertraging maar binnen de EU is er kritiek op dit excuus. Zij menen dat de Britten meer geld hebben betaald voor de doses en dat daarom de leveringen naar EU-landen vertragingen oplopen.

Gisteravond vond er een hard gesprek plaats tussen de Europese Commissie en AstraZeneca. Volgens de Duitse gezondheidsminister gaat hier om een principekwestie:

,,Het gaat niet om EU first, maar wel om een eerlijke verdeling van de vaccins.”

Wat natuurlijk onzin is. Natuurlijk draait het wel om EU first: we willen gewoon niet de boot missen qua levering. De Britten hebben mogelijk meer betaald, waardoor ze de levering eerder krijgen. De EU heeft dit in de gaten gekregen, en baalt natuurlijk als een stekker dat een commercieel bedrijf liever sneller levert aan klant die beter betaalt.

Mocht de EU inderdaad een (tijdelijke) exportverbod invoeren dan zal dat kwaad bloed zetten bij de Britten. Zo dreigt het eerste conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie te ontstaan.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!