Een vertoornde Wybren van Haga gaat los in de Kamer: ‘Build Back Better is een klap in het gezicht van alle ondernemers’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Wybren van Haga is vandaag op ongekend harde en mooie wijze losgegaan op het wanbeleid van het kabinet Rutte III. Het coronabeleid deugt van geen kant, zei Van Haga. De lockdown maakt het MKB kapot. Het kabinet weegt de nevenschade niet eens mee bij het instellen van coronamaatregelen. Miljoenen mensen kunnen niet meer werken “om hun kinderen eten te geven en om wat te kunnen sparen voor hun pensioen. En dit basisrecht is ons ontnomen door dit kabinet,” ging Van Haga terecht verder. “Het recht om te mogen werken, het recht om te mogen ondernemen.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe steunpakket voor bedrijven en mensen die getroffen worden door de draconische lockdown van het kabinet. Tweede Kamerlid Wybren van Haga (FVD) ging er volkomen terecht keihard in. Het kabinet, legde hij uit, maakt er een puinhoop van.

“68.000 horecazaken zijn gesloten en meer dan 86.000 winkels zijn dicht,” vatte Van Haga de ramp die lockdown heet samen. “45.000 kappers zijn dicht. 17.000 schoonheidssalons zijn dicht.1500 sportscholen zijn dicht. Bowlingcentra, sportparken, zwembaden, bioscopen, alles is dicht. En van onze prachtige kermistraditie is inmiddels niets meer over.”

En dat is nog niet eens alles. Nee, ons is ook ontnomen “het recht om te bouwen, om te mogen groeien, om te mogen aspireren en om succesvol te mogen zijn.” Het kabinet kijkt niet eens naar de nevenschade. Dat wordt gewoon niet als interessant gezien. Ze houden zich alleen maar bezig met het besmettingscijfer en het aantal ziekenhuisopnames. De rest zal ze overduidelijk een zorg zijn. Ondertussen worden hele gezinnen financieel de vernieling in geholpen.

“Het resultaat is,” aldus Van Haga, “een aanval op vermogen en eigendom, en een verwoesting van het MKB.” En dan hebben we een “premier die ons lachend voorhoudt dat we het doen, zodat we het beter kunnen terugbouwen. Build Back Better. Een klap in het gezicht van alle ondernemers.”

“We hoeven niet bang te zijn voor het coronavirus met een IFR van 0,23%,” bulderde Van Haga vervolgens, waarna hij weer liet zien dat FVD de enige échte vrijheidslievende partij van Nederland is: “Wat we écht moeten vrezen is een overheid die onze grondrechten schendt. En dat gebeurt nu op grote schaal.”

“De schade is catastrofaal.” Zo is het maar net.

Wat betreft de steunmaatregel was Van Haga heel duidelijk en lógisch. “De basisregel zou moeten zijn: als de overheid schade toebrengt dan moet die schade voor 100% vergoed worden. Waarom is dit eigenlijk niet de basisregel?” Een goede vraag. Want het is natuurlijk volkomen bezopen dat de overheid een bedrijf grof geld kan kosten, maar dat die kosten niet vollédig vergoed worden.

“Tot nu toe zijn er duizenden ondernemers die heel veel schade leiden,” zei Van Haga volkomen terecht, “maar die geen cent krijgen.”

Dit is volkomen onacceptabel. Het kan en mag niet zo gaan. Het overheidsbeleid kost miljoenen bedrijven letterlijk bakken met geld. Maar dat laat de overheid koud te laten. Het interesseert onze ministers en staatssecretarissen eigenlijk geen bal. Jammer dan joh, we moeten de R0 laag houden!

“En voor de ondernemers die wel een paar kruimels toegeworpen krijgen, is het vaak een druppel op de gloeiende plaat,” ging Van Haga verder. Inderdaad. Misschien dat ze het met die steun éven uithouden, maar dan is het ook echt een kwestie van ‘nauwelijks overleven.’ Voor zichzelf houden ze weinig tot niets over; het is alleen afdoende om hun bedrijf niet helemaal kopje onder te laten gaan.

Goed om te zien dat er tóch nog een partij is die zich hard maakt voor ondernemers en alle andere Nederlanders die hun vrijheid terug willen. Want als we op de VVD moeten wachten, kunnen we wachten tot we een ons wegen.

