Egoïstische politie wil voordringen bij vaccinatie: ‘Wij zijn vitaal beroep, vaccineer ons sneller!’

De politiebonden dringen aan op het zo snel mogelijk vaccineren van agenten, omdat zij volgens het kabinet óók een vitale beroepsgroep zijn. Het is echter bijzonder onverstandig om nu alwéér aan te dringen op een verandering in de vaccinatie-strategie, terwijl het zorgpersoneel het eerste vaccin nog moet krijgen.

De vaccinatiestrategie zoals die nu in Nederland is uitgezet is al niet om over naar huis te schrijven, maar het legt de prioriteit in ieder geval bij het zorgpersoneel. We hebben nu eenmaal weinig vaccins voor de eerste ronde, dus laten we die dan ook zo effectief mogelijk benutten. Dat betekent dat de eerste vaccins naar de zorgmedewerkers moeten die daardoor de meeste levens kunnen redden. Ziekenhuispersoneel dus. Zo klaar als een klontje, toch?

Op die manier dringen we in de ziekenhuizen het ziekteverzuim het snelst terug, waardoor er weer meer covid- én non-covidpatiënten kunnen worden geholpen. De toestroom van nieuwe patiënten zal nog wel even voortduren, maar de capaciteit om ze op te vangen wordt op die manier wel zo snel mogelijk weer vergroot.

In de tussentijd moet er natuurlijk wel gekeken worden welke groep daarna het meest efficiënt is om in te enten, maar spoiler aler! dat zal niet de politie zijn, ondanks de weinig invoelende smeekbeden die de beroepsgroep via hun ACP bond nu doet bij het kabinet. Zolang er een lockdown is kunnen zij het volgens mij nog best even volhouden met wat minder capaciteit. Wat mij betreft moeten de politiebonden maar even pas op de plaats maken en even wachten tot het grootste deel van het zorgpersoneel is gevaccineerd.

Het zorgpersoneel prikken is ook de snelste manier om weer uit de lockdown te komen en dan hoeft de politie zich ook al weer minder bezig te houden met die coronaregels. Politie is een vitaal beroep en ze komen heus wel aan de beurt, maar ga nou alsjeblieft niet proberen om voorrang te krijgen, juist op een cruciaal moment als dit. Back off, dus!