Einde van de Rutte-doctrine, Nederland herovert stukje rechtsstaat: ambtelijke notities vanaf nu altijd openbaar

Het einde van kabinet-Rutte III heeft al direct positieve effecten en betekent ook het einde van de ‘Rutte-doctrine’: ambtelijke notities zullen vanaf nu altijd openbaar worden gemaakt. Dat zei premier Rutte tijdens de persconferentie. Daarmee krijgt Nederland eindelijk weer een stukje van zijn rechtsstaat terug!

Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (Denk) hebben zo ongelofelijk hard moeten strijden om de onderste steen boven te halen wat betreft de kinderopvangtoeslagaffaire. Keer op keer tastten zij in het duister en was het weer wachten op een ‘toevallig’ opgedoken nota die ze weer gelijk bleek te geven, waardoor ze de hoop niet verloren en de strijd voort wisten te zetten. Door het einde van de ‘Rutte-doctrine’ gaat het in de toekomst hopelijk een héél stuk makkelijker worden om de onderste steen boven te halen.

Concreet betekent dit dat de procedure omtrent een Wob-verzoek zal worden veranderd. De uitsluitingsgrond voor ambtenaren, die het feitelijk mogelijk maakt voor ambtenaren om naar eigen inzicht bepaalde informatie achter te houden, wordt geschrapt. Wie dus straks een Wob-verzoek indient, en niet correct en volledig wordt geïnformeerd, die kan het zo’n tegendraadse ambtenaar behoorlijk moeilijk gaan maken. Er is namelijk geen excuus meer om informatie achter te houden.

Met een beetje geluk betekent dit dat Kamerleden als Omtzigt, Leijten en Azarkan in de toekomst veel minder zullen worden tegengewerkt, waardoor ze eventuele misstanden véél eerder aan de kaak weten te stellen. Laten we het hopen!