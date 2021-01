Eindhovens restaurant opent GEWOON de deuren ondanks coronagekte, gemeente is WOEST

De jongens van BBQ-restaurant De Kiet in Eindhoven hebben gisteravond de deuren van hun zaak ‘gewoon’ opengegooid voor klanten. De lockdown houden ze namelijk niet meer vol. Daarom is De Kiet geopend. En raad eens? In no time zat het restaurant vol. Maar: de gemeente is woedend. Want oh, oh, oh, ondernemers die proberen te overleven zijn blijkbaar de nieuwe fascisten of zoiets.

Om een uur of 20:40 uur zat het restaurant volgens het ED “bomvol.” Maar toen handhavers om 20:50 langskwamen waren al die klanten als sneeuw voor de zon verdwenen. Weg. Alles was leeg. Dus wat deed de gemeente? Die gaf de ondernemers alsnog een laatste waarschuwing. Nog een keer gebruik maken van je recht om in je eigen onderhoud te voorzien betekent het einde van de zaak.

“Het restaurant overtreedt de corona-regels door klanten toe te laten in haar zaak, geen toezicht te houden op het mondkapjesplicht en niet houden aan de zorgplicht,” aldus de gemeentedictators: “Als het restaurant nogmaals de coronaregels overtreedt, wordt de zaak voor onbepaalde tijd gesloten.”

Eigenaren Nassim en Quincy zeiden gisteren op Facebook heel simpel wat hun toekomstplannen waren: “Fuck it, we gaan open.” Waarom? Omdat ze met lede ogen aanzien hoe hele ondernemingen kapot worden gemaakt door de draconische lockdown: “Je gaat geen vrijheid krijgen. Je moet het nemen,” aldus de heren, waarmee ze een waarheid als een koe benoemden.

Die vrijheid werd ze dus meteen alweer ontnomen.

Er zit natuurlijk maar één ding op: als we van deze rampzalige lockdown af moeten, moet de samenleving als geheel “genoeg!” zeggen. Eén of twee restaurants die zelf de deuren opengooien staat niet. Dit moet breed gedragen worden door de samenleving als geheel. Pas dan heeft het nut.

Tot die tijd is het dieptriest om te zien wat deze lockdown met ondernemers doet, zoals Nassim en Quincy van De Kiet. Zij en hun ondernemingen gaan letterlijk kapot. Het is vreselijk.