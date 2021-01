EU-oppervrouw Ursula von der Leyen bij World Economic Forum: ‘Sociale media mogen democratie niet vernietigen!’

De hoogste persoon bij de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, mocht de afgelopen dagen ook meedoen met de digitale ‘top’ van het World Economic Forum in Davos. De belangrijkste boodschap van mevrouw de voorzitter? “Sociale media mogen de democratie niet vernietigen.”¬†

“Wat illegaal offline is, zou online ook illegaal moeten zijn,” betoogde mevrouw Von der Leyen.¬†“En we willen dat de platforms transparant zijn over hoe hun algoritmes werken omdat we niet kunnen accepteren dat beslissingen die enorme impact hebben op onze democratie genomen worden door computerprogramma’s. We willen dat duidelijk wordt opgeschreven dat Internet bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop zij informatie verspreiden, promoten en verwijderen,” ging ze verder.

Daarom komt de EU met een nieuwe wet die sociale media verplicht hun algoritmes prijs te geven. Maar dat is niet alles. De EU wil ook dat:

‘Illegale content’ wordt verwijderd Sociale media moeten transparant zijn over adverteren En ze moeten data delen met rivalen en toezichthouders

“We moeten deze immense macht van de grote digitale bedrijven inperken,” ging ze verder. “Omdat we willen dat de waarden die we hoog hebben in de offline wereld ook gerespecteerd worden in de online wereld.”

Ah, ja. Maar welke waarden zijn dat dan? Die van ongebreidelde massa-immigratie? Politieke correctheid? Gendergekte? Zogenaamd antiracistisch racisme? We weten allemaal hoe de huidige generatie EU-leiders denken.

Voor de duidelijkheid legt de WEF uit in de video dat “sociale media leugens in staat stellen razendsnel verspreid te worden.” En, gaat de WEF verder, “er zijn zorgen dat online desinformatie democratische instituten kan ondermijnen… en zelfs geweld kan inspireren.”

“De bestorming van het Capitool kwam als een schok voor mij,” aldus Von der Leyen. “Ik bedoel, we zeggen altijd heel snel, ‘democratie en waarden zijn deel van ons DNA.’ En dat is waar. Maar we moeten onze democratie elke dag voeden en onze instituten verdedigen tegen de destructieve macht van haatspraak (hate speech), of desinformatie, nepnieuws, en opruiing. En in een wereld waarin polariserende meningen het luidst zijn is het een kleine step van botte samenzweringstheorie√ęn naar de dood van een politieagent.”

