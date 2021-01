Europees Hof zet stap richting cashloze maatschappij: ‘Overheden hoeven contant geld niet te accepteren!’

Het Europese Hof van Justitie heeft in een nieuwe uitspraak besloten dat overheden in principe mogen beslissen dat voor bepaalde diensten (van diezelfde overheid) geen contant geld betaald mag worden. Het is aan lokale rechters om te bepalen in welke gevallen deze ban op contant geld acceptabel is.

In Duitsland wilden burgers een bepaalde overheidsdienst ‒ de omroepbijdrage ‒ contant betalen, maar dat kón niet. Ze wilden dat niet automatisch overboeken of via het internet. Nee, gewoon handje contantje. Aangezien contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel is vonden de burgers het heel vreemd dat dit niet kon. Ze stapten naar de rechter, en de kwestie is hoog opgelopen. Uiteindelijk heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan. De conclusie? Overheden mogen in principe wél een ‘ban’ instellen van contant geld voor bepaalde overheidsdiensten. Maar dan moet een lokale rechter ernaar kijken en beslissen of die ban verdedigbaar is, bijvoorbeeld omdat het omgaan met het contante geld “ondoenbaar” zou zijn voor de staat.

“Wanneer de overheid een goede reden heeft om cash niet toe te staan, is het aan de Duitse rechter of de overheid al dan niet gelijk heeft,” aldus een woordvoerder: “Wanneer het om te veel mensen gaat, lijkt het ondoenbaar.”

Onze vrienden van de mainstream media leggen voor de duidelijkheid nog even uit dat “deze zaak nadrukkelijk [draaide] om de betaling van een overheidsdienst en dus niet om de betaling van bijvoorbeeld een winkel,” maar dat wisten we al. We zijn niet laaggeletterd.

Maar dat betekent niet dat mensen die vrezen dat we uiteindelijk de cashless society-kant opgaan deze uitspraak bepaald niet zullen omarmen. Zij zullen vrezen dat deze uitspraak van het Europese Hof de eerste opstap is naar meer, meer, meer digitalisering van het betalingssysteem. Voor overheden en banken is dat geweldig, maar een groeiende beweging houdt er een heel andere mening op na.

Word lid van onze NIEUWE Facebook-groep en abonneer je (gratis en voor niets)op mijn Telegram-kanaal.