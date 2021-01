Experts waarschuwen prutskabinet-Rutte: ‘Verlenging lockdown levert onmetelijke schade op!’

In De Telegaaf waarschuwen economen dat een verlenging van de lockdown catastrofale gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse economie. “Het levert onmetelijke schade op,” zeggen zij. En dat doen ze, inderdaad, in een mainstream krant. Da’s even schrikken!

De media en het kabinet lijken al tijden samen te werken in een poging het volk zo bang mogelijk te maken voor corona. Nu moeten we steeds in paniek zijn vanwege de ‘druk op de zorg.’ Tegelijkertijd worden mensen die roepen dat we ons juist zorgen moeten maken om de economie weggehoond.

Nou, misschien dat daar nu langzaam verandering in komt. Want in De Telegraaf worden er zowaar experts geciteerd die kritiek hebben op de lockdown. “Als de besmettingen dalen, gooi je alles open. Dan stijgen de coronagevallen weer en kan weer alles op slot. Je krijgt daardoor een jojo-effect,” zegt econoom Robin Fransman bijvoorbeeld.

“Je schiet er uiteindelijk niet zoveel mee op. Het is onduidelijk wat het doel is van het kabinet met het langer stilleggen van de maatschappij. Het is wachten op de vaccins, maar mogelijk zijn de kwetsbaarste groepen pas in de lente gevaccineerd. Moet de boel tot die tijd helemaal op slot? Dat levert onmetelijke schade op.”

Ook heeft Fransman een heel duidelijke visie voor wat er nodig is als het wél zo doogaat. “Daarom pleit ik ervoor om [de horeca en theaters] financieel honderd procent te compenseren. Anders gaat dat helemaal kapot. Dat moeten we echt niet willen,” zegt hij. Dat gaat de samenleving natuurlijk een flink bedrag kosten… maar, denkt Fransman, het kost ons uiteindelijk nóg meer als dat soort instellingen massaal failliet gaan.

Pedro De Bruyckere voegt toe dat de lockdowns ervoor zorgen dat de verschillen tussen kinderen alleen maar toenemen. “Uit onderzoek blijkt dat de kansenongelijkheid tussen kinderen door de scholensluiting van vorig jaar verder is toegenomen,” zegt hij. “Vooral de kwetsbaarste jongeren zijn hard geraakt. Dat zal nu alleen maar erger worden.”

Het is nog geen algehele rebellie, maar het is wel degelijk een begin. Misschien ‒ heel misschien ‒ dat er straks écht een stortvloed van kritiek op dit wanbeleid komt. Laten we het hopen, want als dit zo doorgaat kunnen we onze welvaart vaarwel kussen.