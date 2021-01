FAIL! Online CDA-congres onderbroken! ‘Niet Hugo de Jonge, maar de techniek kon het niet meer aan…’

Terwijl het Forum voor Democratie vandaag een succesvolle online algemene ledenvergadering wist te organiseren, waren ook alle ogen gericht op het online partijcongres van het CDA. Echter was die aandacht slechts voor korte duur: Het virtuele partijcongres werd uiteindelijk afgeblazen omwille van ‘technische problemen’.

Het afblazen van het CDA-congres staat bijna synoniem aan het faalbeleid van minister Hugo de Jonge (eveneens CDA) en doet dan ook veel denken aan de dramatisch verlopen lijsttrekkersverkiezing van afgelopen zomer. Overigens: Alsnog dank voor uw stem op Hugo de Jonge.

Daar waar Forum voor Democratie zo slim was om een gespecialiseerd mediabedrijf in te huren om hun online algemene ledenvergadering tot een succes te leiden, lijken ze bij het CDA nog steeds maar weinig te snappen van livestreamen. Het congres van de christendemocraten verliep dan ook dramatisch.

Het congres van de christendemocraten verloopt zaterdag op z’n zachtst gezegd met de nodige horten en stoten. Vanwege de coronamaatregelen kan de partij niet fysiek bij elkaar komen, en dus is er een digitaal congres. Bestuursleden Rutger Ploum (voorzitter), Marischa Kip (secretaris) en Kamerlid Pieter Omtzigt (namens de makers van het verkiezingsprogramma) begeleiden de leden vanuit een studio door het congres heen.

Het ging zaterdag al meteen mis bij het stemmen op door de CDA-leden voorgestelde wijzingen in het verkiezingsprogramma van de partij. Meerdere stemmen bleken uiteindelijk niet door te komen, en als ze wel waren doorgekomen dan waren ze vast als een schoenlepel in de voeten van Hugo de Jonge geworpen. Dat zou immers niet de eerste keer zijn.

Momenteel is het congres voor een onbepaalde duur onderbroken in de hoop dat het straks alsnog doorgang kan vinden. En dan maar hopen dat de stemmen op de juiste plek terecht komen, opdat we De Jonge voor eventjes kunnen vergeten en ons kunnen focussen op veel interessantere discussies: De koers van het CDA, -what-to-do-with-Omtzigt- en gaan we nu ein-de-lijk iets merken van dat zogenaamde Wopke Hoekstra-effect?

Het zal en gaat er om spannen bij het geplaagde CDA. We gaan het zien. Maar nogmaals: Alvast bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge.

Update:

Het CDA is niet de partij van de wizzkids. Het congres zal dan ook pas op een andere dag worden hervat. Hoezo faalhazen?!

De congresverbinding is uitgevallen.

Uitslag amendementen 305 en 283 worden nog bekend gemaakt. Wij zullen het resterende programma op een andere dag afhandelen en deelnemers informeren over de datum. — CDA (@cdavandaag) January 9, 2021