Filmpje! Wybren van Haga (FVD) wast VVD-bitterbal Thierry Aartsen de oren: ‘Ú heeft geen last van coronabeleid!’

Tijdens het debat over het gebrek aan steun voor ondernemers en anderen die zwaar getroffen worden door de draconische lockdown van het rampenkabinet Rutte III was er een keiharde confrontatie tussen Wybren van Haga (FVD) en Thierry Aartsen (VVD). De twee mannen waren extreem kritisch op elkaar. Het werd zelfs persoonlijk.



In de Tweede Kamer ging het hard tegen hard gisteren. De hossende VVD-carnavalsvierder Thierry Aartsen probeerde de lockdown te verdedigen tegenover FVD-Kamerlid Van Haga. Uiteindelijk kon Aartsen niet met een goed antwoord op de proppen komen op de vraag van Van Haga over dat ondernemers massaal failliet gaat en dat er meer steun voor ze moet komen. Het virus zou de lockdown geïmplementeerd hebben en dat was het dan wel.

De confrontatie begon doordat Van Haga helemaal klaar was met het gezever van Aartsen over dat hij “buikpijn” zou hebben vanwege de economische schade die veroorzaakt wordt door de lockdown. Ja, hij vindt het echt heel erg allemaal ‒ maar steunt het doorgeslagen wanbeleid natuurlijk wél gewoon. Van Haga vond dat hypocriet tot op het bot: “Kijk, de VVD is verantwoordelijk voor de lockdown en door de lockdown gaan er miljoenen ondernemers nu faillieten nu vind ik toch een beetje dat hier krokodillentranen gehuild worden en dat er een show wordt opgevoerd,” aldus Van Haga.

“We moeten eigenlijk terug naar het begin. De lockdown leidt ertoe dat al die ondernemers failliet gaan, dus waarom denkt u niet mee in oplossingen en gaat u aan de achterkant lopen roepen dat u huilende ondernemers aan de telefoon heeft en dat u ook buikpijn heeft? Maar waarom gaan we niet gewoon de kern van de zaken aanpakken, namelijk die lockdown?”

Natuurlijk heeft Van Haga gelijk. Och, och, och, wat lijdt Aartsen gigantisch onder het lijden die de lockdown veroorzaakt wordt. Ja, hij vindt het echt vreselijk. Maar ondertussen wil hij dat diezelfde lockdown gewoon doorgaat.

Vervolgens kwam Aartsen met een volstrekt belachelijk antwoord. Het sloeg echt helemaal nergens op. Want, zei Aartsen, het is het virus dat de lockdown heeft opgelegd aan het land, niet de VVD! Nee echt! Het virus is blijkbaar in staat dat soort beslissingen te nemen! “Het is niet de VVD die een lockdown wil,” aldus Aartsen: “Ik weet niet of je dat in ons voormalige verkiezingsprogramma hebt zien staan, het is het laatste wat we willen. Het is het virus die dit doet.”

Denkt deze Aartsen nu werkelijk dat Nederlanders ‒en zeker ondernemers ‒ zo achterlijk zijn dat we in deze redenering trappen? Dat we bij onszelf denken: “Ja, hij heeft gelijk! Dat virus maakt allemaal vervelende beslissingen! Gossiedorie, wat een machtig virus is het toch!”

Van Haga reageerde daar scherp op: “Dit is wel een leuke personificatie van het virus, weer. Het virus loert op ons, het virus doet van alles. Inmiddels weten we dat het virus helemaal niet zo schadelijk is en dat er allerlei oplossingen zijn: het beschermen van de kwetsbaren, het opschalen van de zorg. Dat heeft u allemaal niet gekozen, maar nu aan de achterkan hebben we allerlei maatregelen. En dan vind ik toch dat als de overheid, en misschien doet de VVD het niet alleen want het hele kabinet doet het, als de overheid ervoor zorgt dat er schade wordt toegebracht, bent u het dan in ieder geval met me eens dat er 100% van de schade moet worden vergoed?”

Voor de fans! Hier een verkorte versie van de video. Thug Life!

En toen begon het grote politieke spel van de VVD’er Aartsen pas echt. Want in plaats van antwoord te geven op de echte vraag maakt hij zich hoegenaamd opeens héél boos dat Van Haga durfde te beweren dat het virus niet half zo schadelijk is als we een jaar geleden vreesden. “Kom bij mij niet aanzetten dat dit virus niet gevaarlijk is,” bulderde de nepliberaal: “Kom er echt bij mij niet mee aanzetten! Zeg dat alsjeblieft tegen de weduwe en tegen de kinderen van Piet, de beste maat van mijn vader, die één dag na kerstmis is overleden, 54 jaar oud. Zeg dat alsjeblieft tegen de weduwe en tegen de kinderen van Jan, een goede maat van mij uit mijn carnavalsband, 51 jaar oud, meneer Van Haga! U mag hier van mij van alles komen verwijten, u mag van mij hier van alles komen doen over het steunpakket, maar laten we alsjeblieft ophouden over dat dit virus niet gevaarlijk is, dat het alleen maar een griepje is, dat het alleen de ouderen zijn. Dat dat soort taal alsjeblieft in een podcast met Lange Frans doen, maar kom daar bij mij niet mee aanzetten!”

Zo, dat was leuk gedraaid, natuurlijk. Geen antwoord op de vraag over het vergoede van de lockdownschade, veroorzaakt door het wanbeleid van de overheid, maar een quasi-emotioneel persoonlijk verhaal over het coronavirus zelf, gevolgd door een persoonlijke aanval op Van Haga. Overigens is het gebruik van dat soort persoonlijke verhalen, inclusief het gebruik van namen, een beproefde tactiek uit Amerika om politieke debatten te winnen zonder het daadwerkelijk over de inhoud te hebben. Maar dat geheel terzijde.

Helaas voor Aartsen was Van Haga bepaald niet op zijn mondje gevallen. Hij had zijn weerwoord klaar. “Ik hoop dat de heer Aartsen dan ook zegt tegen al die mensen die last hebben van de nevenschade van de maatregelen die uw partij oplegt. Alle mensen die niet behandeld worden en kanker hebben, alle mensen die geen bypass kunnen krijgen, alle mensen die een niertransplantatie niet krijgen. Daar moet u dat ook tegen zeggen. En al die mensen, en die nevenschade is uitgerekend. Maar niet door uw partij want u bent geen ondernemer, ú heeft er geen last van. U gaat gewoon door met bitterballen eten. U gaat straks hier in het ledenrestaurant gewoon weer à la carte eten. U heeft er geen enkel effect van dus ik vind dat u een toontje lager moet zingen en mij niet moet gaan lastigvallen over Lange Frans. Ú bent verantwoordelijk voor die noodmaatregelen en ik vind het krokodillentranen huilen dat u zich nu opwerpt van de ondernemer, want u doet dat niet.”

Daarop antwoordde Aartsen dat Van Haga volgens hem “het zand” in de ogen van ondernemers strooit. Hoe hij dat doet was niet helemaal duidelijk, want het klopt natuurlijk gewoon wat hij zei. Afijn, Aartsen ging verder, “ik vind dat kwalijk want dit zijn mensen die in een enorm kwetsbare positie zitten vanwege deze lockdown.” Ja, dat klopt Aartsen. En ze zitten in die positie door jou en jouw partij. “Dat doet niemand hier voor z’n lol, helemaal niemand,” bulderde Aartsen. “Dat doen we vanwege dat verschrikkelijke virus dat hartstikke dodelijk is, ook voor mensen onder de tachtig, zeg ik maar even tegen de heer Van Haga. Daarom doen we dat en we proberen die ondernemers er doorheen te trekken. Dat doen we hier keer op keer op keer op keer en dan mij gaan verwijten dat we niks voor die ondernemers doen, alsjeblieft ga dat ergens anders doen.”

Ah ja, dus Van Haga mag niet alleen niet zeggen dat het virus minder dodelijk is dan men eerst dacht, maar hij mag nu ook al niet zeggen in het debat dat de VVD ondernemers in de kou laat staan. Is er nog iets anders waarover de FVD’er zijn mond moet houden van de VVD? Andere censurerende regels? Zeg het maar hoor! Want een frank en vrij debat hebben in het parlement, dat is natuurlijk je reinste onzin. Nee, Kamerlid Aartsen van de VVD bepaalt wel even wat andere Kamerleden wel en niet mogen zeggen.

Helaas mocht Van Haga daar eigenlijk niet meer op reageren, want hij had zijn drie vragen gesteld. Na een beetje aandringen liet Kamervoorzitter Khadija Arib hem tóch kort aan het woord. Gelukkig maar, want Van Haga’s antwoord was buitengewoon scherp.

“We hebben het hier over een virus met een IFR van 0,23% met nevenschade die veel meer slachtoffers maakt dan het virus zelf en met ondernemers die allemaal over de kop gaan door deze maatregelen,” aldus Van Haga: “Dan moet u niet gaan doen van ‘oh, oh, oh, dit virus loert op ons en dat allemaal zo erg.’ Nee, u moet gewoon 100% compenseren van de schade die u maakt.”

Ongelooflijk genoeg antwoordde Aartsen daarop: “Voorzitter, ik ben blij dat ik iets meer empathisch vermogen heb dan een baksteen.”

Nou, dan heb je het inderdaad over iets meer, want meekijkende ondernemers zagen daar bar weinig van bij VVD’er Thierry Aartsen. Want net als alle andere coalitiepartijen weigert de VVD honderd procent van de schade, veroorzaakt door kabinetsbeleid, te vergoeden. Die “empathie” van hem kan hij terug in zijn zak steken. Ondernemers kunnen alleen overleven met géld, zoals Wybren van Haga ook duidelijk uitlegt.

