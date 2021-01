FVD lijkt de spirit weer te hebben gevonden en gaat op eigen kracht de campagne in. Thierry Baudet: “De energie is weer terug!”

Binnen het Forum voor Democratie is weer een frisse wind gaan waaien. En dat was natuurlijk ook wel even nodig, na alle interne rompslomp die de partij de afgelopen tijd te verduren kreeg. Met een machtige overhand kozen de FVD-leden tijdens een online ledenberaad voor de nieuwe lijst van Thierry Baudet.

Weliswaar staat FVD momenteel in de peilingen niet op een overhand, maar met een stabiele vier zetels weten Thierry Baudet en Wybren van Haga op een stevige plek om vanuit die vier zetels verder te bouwen aan een goudgerande rechts-conservatieve ledenpartij, waarbij de leden ook meteen ‘de vierde man’ vertegenwoordigen.

Bij het online congres van Hugo de Jonge en zijn CDA ging het vandaag faliekant mis, maar de ledenraadpleging van het FVD verliep erg losjes en gemoedelijk. Het lijkt er dan ook op dat FVD weer ‘back on track’ is.

De Dagelijkse Standaard sprak tevens met de nieuwe woordvoerder van Baudet: Robin de Keijzer. Een verademing tegenover de vorige woordvoerders van Baudet. Jeroen de Vries was niets meer dan een ‘lulletje lampenkatoen’, wat ook wel duidelijk werd toen hij zich aansloot bij de partij van 0 zetels: Groep Otten. Ook Tom Gorny bleek niet helemaal zuiver te zijn, maar gelukkig kwam Baudet daar ook achter nadat DDS al had geconstateerd dat dit maar een pittig standje overbeten machtsvertoon was.

Om even alle misverstanden uit de wereld te helpen: ‘DDS is niet de partijkrant van FVD, maar wij nemen rechtse politici liever serieus dan dat wij hen aanvallen.’ Tot zover om even de kou uit de lucht te nemen.

Enfin, vandaag was dus de ledenraadpleging van FVD. Wat meteen duidelijk werd was dat de ‘die-hard Thierry fans’ zijn gebleven en zichtbaar hun stem hebben laten horen. Dat schept niet alleen duidelijkheid op het vlak van: ‘Hoe staat FVD hier tegenover?’ maar tevens ook: ‘Aha, zo staat deze partij er dus in!’

Robin de Keijzer, de nieuwe kersverse woordvoerder van Baudet is in ieder geval duidelijk tegenover De Dagelijkse Standaard:

“Hoewel het natuurlijk jammer was dat we niet fysiek bijeen konden komen, was het fantastisch om te merken dat de leden van onze partij zo unaniem achter de partij en het nieuwe bestuur staan. Ze spraken overweldigende steun uit voor de kandidatenlijst. FVD gaat dus met volle kracht vooruit!”

Ook Thierry Baudet doet een duit in het zakje tegenover DDS:

“De energie is terug! Wij gaan de verkiezingen winnen. Het FVD is sterker dan ooit nu, de ledengroei zet bijvoorbeeld door! Onze Partij voor de Liefde gaat nu voor Nederland! 17 maart is de datum!”

Met deze gretigheid en enthousiasme (niet te min in de vorm ook van de nieuwe woordvoerder De Keijzer) lijkt het FVD van Baudet weer terug bij af. Maar dan wel in de positieve zin des woords: ‘Het is een partij om aan te bouwen, maar aangezien het fundament er al ligt, kunnen ze best nog wel eens gekke streken gaan uithalen vanaf 17 maart aanstaande’. Het worden spannende verkiezingen, dat staat al vast.