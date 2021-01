Gaan er nu dan toch koppen rollen? ‘Kabinet opnieuw bijeen in Catshuis om hun faalbeleid inzake toeslagendrama te bespreken’

Opnieuw spreekt het kabinet Rutte III morgen in het Catshuis over hun faalbeleid rondom het toeslagendrama. Nu alle gedupeerde ouders een compensatie van 30.000 euro krijgen is het nu eindelijk tijd om de consequenties voor het kabinet te bespreken. Want laten we eerlijk zijn: Het is eigenlijk te bizar van worden dat nog steeds niemand zijn verantwoordelijkheid heeft durven nemen door op te stappen.

Het kabinet en de betrokken bewindspersonen, waaronder Lodewijk Asscher (PvdA) en Erik Wiebes (VVD), praten zondag verder over het vernietigende rapport dat de parlementaire onderzoekscommissie over hun beleid schreef. In het snoeiharde rapport krijgen niet alleen de betrokken bewindspersonen er flink van langs, maar ook het kabinet Rutte III krijgt harde verwijten naar zich toe geslingerd, omdat ze bijvoorbeeld cruciale informatie hebben achtergehouden en dat is een kwalijke zaak in een openbare en democratische samenleving.

Rutte zal dan ook nog vele vragen moeten beantwoorden, maar de grootste vraag is toch wel of hij en zijn kabinet hun verantwoordelijkheid zullen nemen en zullen aftaaien. Het ligt echter niet direct voor de hand, omdat we Rutte kennen als een premier die zich graag overal onderuit praat.

Er liggen dan ook, volgens politiek ingewijden, drie scenario’s op tafel: De eerste is eigenlijk niets doen. Dat wil zeggen: Het kabinet gaat vandaag nog eens met elkaar om de tafel zitten en besluit aan het einde van de dag om de hele zaak af te ronden en verder te laten rusten. Het tweede scenario is dat er toch een kop gaat rollen en dat er tenminste één bewindspersoon zal aftreden. Het derde scenario is dat het volledige kabinet Rutte III klapt.

Het eerste scenario lijkt mij ondenkbaar, omdat de hele zaak zo groot is, dat het gewoonweg bijna niet anders kan dan dat er consequenties aan verbonden zijn. Met nog een paar maanden voor de verkiezingen zie ik ook het kabinet Rutte III vooralsnog niet in zijn geheel aftreden. Ik denk dan ook dat optie twee het meest voor de hand zal liggen en dat er een bewindspersoon zal aftreden. De vraag is dan alleen: Is dat Asscher, Wiebes of stappen ze gezamenlijk van het politieke toneel?