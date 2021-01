Geen einde aan lockdown in zicht! Kabinet negatief over ‘versoepeling coronaregels’

Veel Nederlanders wachten in spanning op de nieuwe corona-persconferentie die het kabinet aanstaande dinsdag zal geven. Volgens minister Van Ark moeten die mensen zich geen positieve dingen inbeelden. De kans dat de lockdown versoepeld wordt is namelijk minimaal. Ja, het aantal besmettingen daalt, ‘maar niet genoeg,’ aldus de minister voor Medische Zorg.

De huidige lockdown duurt minimaal tot 9 februari. Veel mensen hopen dat het dan gedaan is met de maatregelen ‒ of in ieder geval met een paar maatregelen. Helaas, dat is vrijwel zeker niet het geval. Volgens minister Van Ark is het besmettingscijfer namelijk weliswaar aan het dalen, maar die daling is niet afdoende om afschalen van maatregelen mogelijk te maken. Datzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnames. “En daar komt dan nog die Britse variant bij, die veel besmettelijker is,” aldus Van Ark: “Ook de reguliere zorg is nog niet op orde,” voegt ze daar aan toe.

Is er dan helemaal geen hoop? Nou, er zijn volgens Van Ark nog geen harde beslissingen genomen. Aanstaande zondag gaan de belangrijkste adviseurs en ministers opnieuw met elkaar in overleg, en voor dinsdag komt er weer een advies van het OMT. In theorie kan er dus wel iets gebeuren. Maar die kans is natuurlijk enorm klein. Van Ark zegt weliswaar ook dat het openen van basisscholen prioriteit heeft voor het kabinet, maar als ze tegelijkertijd aangeeft dat er geen versoepeling kan komen momenteel, dan kan je concluderen dat die scholen waarschijnlijk nog langer dicht zullen blijven.

Dat is natuurlijk een grove schande. Kinderen wordt iets heel ergs aangedaan. Zij kunnen niet naar school, ze verliezen een groot deel van hun sociale contacten, ze ontwikkelen zich minder snel, en veel kinderen lopen zelfs een leerachterstand op. Wat er nu met ze gebeurt kan ze de rest van hun leven achtervolgen.

Ja, er is één partij die zich inzet voor het beëindigen van de lockdown. Dat is geweldig. Dat moet. Maar alle andere partijen vinden het allemaal wel prima. Allemaal gaan ze mee in het narratief van het kabinet, dat alles opgeofferd moet worden in een poging kwetsbaren te beschermen tegen dit virus.

Het virus is vreselijk, maar het kabinetsbeleid veroorzaakt meer problemen en meer lijden dan het oplost. Hele gezinnen worden financieel om zeep geholpen door de lockdown, je hoort steeds vaker dat mensen ‒ met name jongeren en vrouwen! ‒ depressief worden en andere psychologische problemen ontwikkelen, maar het kabinet blijft zich blind staren op de R0. Gekte!

Het lijkt er steeds meer op dat de verkiezingen op 17 maart een soort “referendum” worden over de corona-maatregelen. Forum voor Democratie is de ENIGE PARTIJ die fundamenteel tegenstander is van de lockdown. Steun onze campagne! Doneer voor VRIJHEID! https://t.co/0l4pqKJIcM #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 29, 2021

