Gefaald! CDA-stokpaardje ‘maatschappelijke diensttijd’ kostte samenleving €143 miljoen

EenVandaag nam de kabinetsdeelname van het CDA eens onder de loep, om te kijken hoeveel er nou eigenlijk van hun plannen terecht is gekomen in het kabinet-Rutte III. Één van die plannen, de maatschappelijke diensttijd, blijkt compleet te hebben gefaald. Het idee heeft de maatschappij 143 miljoen euro gekost en slechts 20.000 deelnemers opgeleverd ‒ oftewel 7000 euro per deelnemende vrijwilliger!

De christendemocraten kwamen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 met het lumineuze idee om een maatschappelijke diensttijd in te voeren. Dit plan had er toe moeten leiden dat er weer gemeenschapszin werd ontwikkeld, zodat men zich als Nederlandse burger zou gaan “identificeren” en in de toekomst een “actieve bijdrage” zou willen leveren aan de maatschappij. Deels om ‘hufterigheid’ tegen te gaan en deels om verdere maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.

Of zoals toenmalig CDA-lijsttrekker Sybrand Buma in 2017 zei:

“Er komt een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. En we gaan het gevoel van saamhorigheid in dit land versterken, door aandacht voor onze identiteit en ons volkslied.”

Op zich een heel nobel idee, maar het heeft echt compleet gefaald. In de praktijk komt het er gewoon op neer dat de Nederlandse staat ruim 143 miljoen euro heeft neergeteld voor het organiseren van vrijwilligerswerk voor zo’n 20.000 proefkonijnen. En deden die vrijwilligers dan tenminste nog nuttig werk? Oordeel zelf:

“Manal Suufi besloot het wel te doen en volgt een maatschappelijke diensttijd bij Ympact020 in Amsterdam. Elke week smeert ze broodjes en brengt ze die rond bij daklozen in de stad. Manal: “Ik leer heel veel over daklozen, bijvoorbeeld over waarom ze buiten wonen. Het is heel leuk om te zien hoe blij ze worden van het eten dat wij rondbrengen. Als ik langsfiets zeggen ze: Daar is ze weer!””

Het ergste is nog dat de huidige CDA-fractievoorzitter Heerma dit geflopte plan voor de volle honderd procent blijft verdedigen! 7.000 euro per vrijwilliger valt volgens Heerma nog best mee: “Als je zoiets opstart zijn de startkosten altijd hoog. Ik denk dat het de waarde die het heeft voor jongeren waard is.”

Of het de rest van de burgers in de maatschappij ook 7.000 euro per vrijwilliger waard is, vraagt hij zich dan weer niet af. En zo wordt er achteloos belastinggeld door de wc getrokken, zonder dat er ook maar één haan naar kraait. Want ja: “startkosten.”