Geflopte PvdA-wethouder krijgt van het carrousel een nieuw baantje voor de provincies

De voormalig Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst wordt door de baantjescarrousel beloond met een mooie promotie tot Algemeen Directeur van gezamenlijke provincies. Zo zie je maar dat als je mislukt als PvdA-politicus er altijd ergens wel een mooi baantje voor je klaarstaat. Wat zorgen ze toch goed voor elkaar bij de PvdA.

Eind 2012 volgde Hilhorst Lodewijk Asscher op als wethouder in Amsterdam. Dit zou een rampzalige periode worden voor Hilhorst. Hij kreeg als wethouder veel kritiek te verduren mede door een gigantische komma-blunder. De gemeente Amsterdam had 188 miljoen euro overgemaakt aan 9.000 Amsterdammers voor woonkostenbijdrage. Dit was echter 100 maal zo veel als de bedoeling was. Een blunder van jewelste, veroorzaakt doordat er een komma verkeerd was geplaatst.

Uiteindelijk heeft dit geblunder door de PvdA-wethouder de gemeente zo’n 1,5 miljoen euro gekost. Maar gelukkig voor Hilhorst heeft hij na zijn wethouderschap nog wel kunnen genieten van enkele mooie functies. Op dit moment is hij nog Provinciesecretaris van de provincie Gelderland, maar zoals het hoort in de partijtraditie van de PvdA kan hij nog steeds rekenen op mooie baantjes na een flinke blunder.

Vanaf april zal hij een mooie topfunctie binnen het Interprovinciaal Overleg gaan bekleden.

“Hilhorst is iemand die overtuigd is van de kracht van twaalf unieke, samenwerkende provincies. Provincies passen goed binnen de één-overheid gedachte. Hij kent het succes van regionaal maatwerk bij het oplossen van onze maatschappelijke vraagstukken vanuit de praktijk. Daarnaast heeft hij een breed netwerk in de provincies en bij onze provinciale partners in Den Haag”

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken ging hem eerlijk gezegd niet zo goed af in Amsterdam. Hopelijk hoeft hij niet met cijfertjes te werken als bestuurder van onze provincies.