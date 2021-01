Genderdysforische woke-gekken nemen de Amerikaanse politiek over: sluiten gebed af met ‘Amen and a-woman!’

Oh. Mijn. God. Hoe ongelooflijk gestoord zijn die woke-gekken eigenlijk? Het antwoord is, vrees ik: totaal. Ze zijn helemaal knetter. Geschift. Van het padje. Niet lekker. Van lotje getikt. Hoe anders te verklaren dat deze malloten ervoor gezorgd hebben dat het openingsgebed van het 117e Amerikaanse Congres werd afgesloten met “amen” én “awoman”?

Als je je afvraagt hoe gestoord radicaal-links ‒ oftewel de hele woke-beweging ‒ is hoef je alleen maar even naar deze clip van het openingsgebed van het 117e Amerikaanse Congres even te zien. Gekker dan dit wordt het niet.

De voorganger heeft het eerst over “de monotheïstische God” die “onder vele namen bekend staat” wat natuurlijk een verwijzing is naar het principe dat alle religies hetzelfde zijn, of in ieder geval op hetzelfde neerkomen. Oké, het is overdreven politiekcorrect om dat in het gebed zelf te doen, maar oké, het kan. Maar vervolgens wordt het gebed afgesloten met “amen and awoman“:

The prayer to open the 117th Congress ended with "amen and a-women." Amen is Latin for "so be it." It's not a gendered word. Unfortunately, facts are irrelevant to progressives. Unbelievable. pic.twitter.com/FvZ0lLMDDr — Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) January 3, 2021

Geflipt. “Amen” is een Latijns woord en betekent letterlijk “zo zij het.” Het is een bevestiging dat je gelooft dat waarvoor je gebeden hebt daadwerkelijk gebeurt. Het heeft allemaal niets te maken met gender of sekse ‒ ongeacht of je dat nu als verschillende zaken ziet of niet.

Ook grammaticaal is het totale nonsens. Dat “amen” los geschreven “a men” (oftewel “een mannen”) is puur toeval. Zou het dan niet “aman” moeten zijn, in plaats van amen?

De ongeletterdheid van de woke-bidders is ook op te maken uit het feit dat de predikant geen “awomen” zegt. Luister maar goed: hij zegt “awoman”. Dus in het geval van “amen” schrijf je het als meervoud, hoewel op dezelfde manier uitgesproken als enkelvoud “aman,” maar in het geval van de vrouwelijke variant (HAHA) schrijf je het blijkbaar als het enkelvoud, waarschijnlijk omdat woke-droeftoeters het verschil tussen enkelvoud en meervoud óók al niet weten. Maar dat geheel terzijde.

Degenen die dit nieuwerwetse gebedje met “awoman” bedacht hebben moeten aan de medicijnen. En snel een beetje, want ze hebben dringend hulp nodig!