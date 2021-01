Gerrit Hiemstra en activistische meteorologen verbannen “normaal” weer: ‘Temperatuur van nu is niet normaal!’

De weermannen en -vrouwen in Nederland slaan de handen ineen. Niet langer zullen zij spreken over ‘normaal’ als het gaat over de temperatuur van de dag. Want door de opwarming van de aarde hebben we geen ‘normale’ temperatuur meer. Het is tijd dat mensen inzien dat klimaatverandering de temperatuur flink heeft doen veranderen aldus de meteorologen. Maak je borst maar nat voor nog meer weermannenactivisme op televisie.

In plaats van ‘normaal’ krijgen we vanaf nu ‘gemiddeld’ te horen tijdens het weerbericht. Voor de verzamelde meteorologen ‒ die dit voor het nieuwe jaar 2021 hebben verzonnen ‒ is dit schijnbaar een grootse daad van activisme, want hiermee willen ze aangeven dat de temperaturen van vandaag de dag niet ‘normaal’ zijn. Dit naar aanleiding van nieuwe herberekeningen van gemiddelde temperaturen door het KNMI.

Al langer zitten we opgescheept met de activistische NOS-weerman Gerrit Hiemstra die iedereen met een andere mening probeert kalt te stellen op sociale media. Nu gaat de gehele branche overstag:

“We gebruiken daarom sinds 1 januari het woord ‘gemiddeld’. Als je ‘normaal’ blijft gebruiken, kunnen mensen denken dat de temperatuur van nu normaal is, maar dat is het natuurlijk niet. De temperatuur stijgt heel hard, zeker de laatste jaren. De meeste warmterecords zijn van de afgelopen jaren. Neem de top 10 warmste jaren, die zijn allemaal van na 2000, op 1999 na.”

Er is binnen de klimaatwetenschap in Nederland overigens wel wat kritiek te horen op de nieuwe herberekening van het KNMI. Sommige vinden dit alsnog niet ver genoeg gaan en vinden de daad van Hiemstra en consorten “volksverlakkerij”:

“Ik ben bang dat veel mensen niet doorhebben dat het gemiddelde is opgeschoven. Dat noem ik volksverlakkerij. Aardig dat de meteorologen nu ‘gemiddeld’ zeggen in plaats van ‘normaal’, maar daar los je niet alles mee op.”

Gisteren postte het KNMI de zogeheten ‘klimaatstreepjescode‘ van de afgelopen 120 jaar. Daaruit valt op te maken dat gemiddelde temperatuur is gestegen.