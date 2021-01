Grappergate! Nederlandse faaloverheid behandelde het MERENDEEL van de ingediende Wob-verzoeken TE LAAT!

Het kabinet Rutte III mag dan wel zijn afgetreden, maar dat wil nog niet zeggen dat ze geen gigantische puinhoop achterlaten. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat ministeries in de meeste gevallen te laat zijn met het verstrekken van opgevraagde documenten via de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Van de 829 Wob-verzoeken in 2020 werden er maar liefst 564 te laat behandeld.

RTL Nieuws deed een uitgebreid onderzoek naar de behandeling van de Wob-verzoeken en concludeert dus dat de ministeries in de meeste gevallen de documenten veel te laat vrijgeven. Natuurlijk heeft dat een reden, want in veel gevallen dat er een Wob-verzoek wordt ingediend, is er ook daadwerkelijk iets aan de hand. Volgens RTL overtreden meerdere ministeries dan ook hun eigen wetten en regels.

In de wet is vastgesteld dat de overheid binnen acht weken, en bij hoge uitzondering binnen veertien weken, een beslissing moet nemen over een ingediend Wob-verzoek. En laat het nu juist net het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn die het vaakst met deze vastgelegde regels breekt. In 87 procent (!) van de gevallen was het departement van Ferd Grapperhaus te laat met het nemen van een beslissing over een verzoek en het verstrekken van de gevraagde informatie.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet het een stuk beter. Daar werden ‘slechts’ 14 procent van de aanvragen niet op tijd behandeld. Maar ook 14 procent is natuurlijk een schande, omdat dus ook in 14 procent van de gevallen de wet word overtreden door onze eigen overheid.

Maar, het blijft hier nog niet bij! In meer dan de helft van de gevallen waarin de Rijksoverheid wél de gevraagde documentatie verstrekte, bleken de documenten onjuist en onvolledig te zijn. RTL meldt dan ook dat in de afgelopen vijf jaar de overheid 694 keer door de rechter is aangesproken voor het (al-dan-niet-bewust) achterhouden van informatie.

Het is heel goed dat RTL Nieuws bijna gelijktijdig met de val van het kabinet Rutte III met dit onderzoek naar buiten komt. Want wat we misschien al dachten blijkt dus ook te kloppen: In ons ‘democratische’ Nederland hebben we zogenaamd de mogelijkheid om een Wob-verzoek op te vragen, alleen is het de overheid die uiteindelijk beslist wanneer en in welke vorm de aanvragen zijn of haar informatie krijgt opgediend. Tja, zo lusten we er natuurlijk nog wel eentje.