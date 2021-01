Grapperhaus weigert om leger in te zetten tegen losgeslagen avondklokvandalen: ‘Niet nodig!’

CDA-ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Ferd Grapperhaus (Justitie) hebben het volste vertrouwen in de politie en de ME om de relschoppers aan te kunnen pakken. Grapperhaus zegt: “We blijven gewoon doen wat we nu doen. Er zijn veel aanhoudingen geweest, lik op stuk. Mensen komen hier niet mee weg. Er komt een snelrechtregeling, waar we onvoorwaardelijke celstraffen gaan eisen.”

Grapperhaus laat zich niet gek maken door allerlei verklaringen die worden gegeven voor de relschoppers of de oproep van Kamerleden, zoals Geert Wilders, om het leger in te schakelen. Wat Grapperhaus betreft is de inzet van de politie en de ME voldoende, en is die avondklok “gewoon nodig” om het virus te bestrijden. Hij zoekt ook geen politieke of maatschappelijke verklaring voor de rellen, want, zo vraagt hij zich af: “Wat heeft het plunderen van een winkel nou te maken met corona?”

Grapperhaus heeft hier bij het rechte eind. Deze rellen hebben niets te maken met protesten, ‘coronamoeheid’ of überhaupt een politiek motief. Relschoppers hitsen elkaar op en door social media gaat dat als een lopend vuur. Daar hoef je geen begrip of een diepere maatschappelijke verklaring voor te hebben, dit moet je gewoon aanpakken. En dat is gelukkig precies wat hij blijft doen.

De minister zegt in het AD over de rellen: “We moeten dit echt samen doen. Ik blijf dus inzetten op goede handhaving, een harde aanpak en strenge straffen.” Mooi zo!

