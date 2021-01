Grimmige corona-voorspelling Pieter van Vollenhoven: ‘Helemaal geen grote evenementen in 2021!’

De echtgenoot van prinses Margriet der Nederlanden heeft er bepaald geen hoop op dat we nog in 2021 terug kunnen naar “het oude normaal.” Want, schrijft hij, het vaccineren gaat veel te langzaam.

“Eerlijk gezegd denk ik dat in het jaar 2021 nog helemaal geen grote (inter)nationale evenementen kunnen plaatsvinden,” schrijft Pieter van Vollenhoven ‒ oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‒ op Twitter: “De vaccinatie programma’s gaan daar veel te langzaam voor of zijn er in sommige landen zelfs niet!”

Op het moment dat Van Vollenhoven dit schrijft wordt de lockdown in Duitsland verlengd. Hetzelfde geldt voor Engeland. En ze hebben het erover dat we in Nederland hetzelfde gaan zien. Tegelijkertijd ligt Hugo de Jonge onder vuur omdat “we” vandaag pas zijn begonnen met het vaccinatieproject.

Combineer al die zaken met elkaar en je kunt maar tot één conclusie komen: Van Vollenhoven krijgt gelijk. Het idee was dat we dit jaar nog terug zouden kunnen naar het oude normaal, maar dat gaat vrijwel zeker niet gebeuren. Misschien dat er een verbetering zichtbaar zal zijn ten opzichte van de huidige situatie, maar dat is ook niet zo moeilijk aangezien het hele land op slot zit.

Evenementen gaan dit jaar écht niet gebeuren. Nu niet, volgende maand niet, later dit jaar niet. Héél misschien dat we in 2022 weer de vrijheid daarvoor krijgen.