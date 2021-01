Groene gekte gaat ons veel geld kosten: ‘Miljardeninvesteringen nodig in elektriciteitsnet voor klimaatdoelen Parijs’

Beste belastingbetaler, trekt u maar uw portemonnee! Er is namelijk een grote hobbel op weg naar de doelen van het klimaatakkoord van Parijs: we moeten miljarden gaan investeren in ons elektriciteitsnet als we massaal op zonne- en windenergie willen overstappen. 2020 was door corona al een rampzalig duur jaar, maar de klimaatplannen gaan ons wellicht nog harder treffen in de portemonnee.

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs gingen we akkoord om onze CO2 uitstoot te verminderen na nagenoeg nul in 2050. Dit wil het kabinet bereiken door zo veel mogelijk te investeren in zonne- en windenergie. Er is alleen één probleem: het gaat miljarden kosten om ons elektriciteitsnet hierop aan te passen.

En dan hebben we het nog niet eens over de honderden miljarden die nodig zijn voor de investeringen in warmtepompen, zonneparken, windparken en andere duurzame energiebronnen.

De komende tien jaar gaat er evenveel in ons net worden geïnvesteerd als de afgelopen vier decennia:

“We moeten kabels trekken, we moeten zorgen dat we ruimte hebben om die kabels neer te leggen. En we moeten natuurlijk kijken of de elektriciteit die bijvoorbeeld een zonnepark opwekt, ook daadwerkelijk in het net kwijt kan, of het net zwaar genoeg is.”

Een transitie die enorm veel geld gaat kosten. De vraag is natuurlijk waar dit geld vandaan gaat komen. Het begrotingstekort van 2020 is gigantisch door de coronacrisis. De belastingbetaler zal moeten inspringen om dit gat te dichten, maar ook voor de energietransitie zal de belastingbetaler diep in de buidel moeten tasten.

