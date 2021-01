GroenLinks-wethouder laat Amsterdammers voelen wat GroenLinks-stem betekent: windmolens komen er alsnog

De plannen voor het plaatsen van windmolens op diverse plekken in en rond Amsterdam gaan gewoon door. GroenLinks-stemmers kregen de schrik van hun leven toen bleek dat ze precies zouden krijgen waarvoor ze hadden gestemd, wat resulteerde in een storm van protest. GroenLinks-wethouder Van Doorninck houdt echter voet bij stuk.

Stemmen voor groen en duurzaam is natuurlijk hartstikke leuk als je er zelf niet de consequenties van ervaart. Dan kun je namelijk mooi vanuit je eigen huiskamer een beetje fitten op provinciaaltjes die ‘hun verantwoordelijkheid voor het afwenden van de klimaatcrisis’ niet willen nemen. Vooral op Twitter komt de zin “not in my backyard” dan veelvuldig voorbij als kritiek op mensen die tegen de komst van zo’n horizon vervuilende megawindmolen zijn. Je kunt je dus voorstellen hoe de komst van 150 meter hoge windturbines veel Amsterdammers nogal rauw op het dak viel. Ineens draaide de wind op Twitter en kwam die “not in my backyard” als een boomerang terug!

En hoe mooi ik het ook vind dat die Amsterdamse GroenLinks-hippies nu precies krijgen wat ze (vooral voor anderen) willen, moet ik wel toegeven dat ik het wel knap vind van die wethouder dat zij niet lijkt te zwichten voor het massaprotest. Zij weet namelijk net zo goed als ik dat die windmolens nog steeds bloedirritant zijn, ook wanneer ze wat verder weg staan.