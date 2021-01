HAHA! NPO-bazin Shula Rijxman: ‘Nederlanders zullen verdwijnen NPO nooit accepteren’

Hilarischer dan dit wordt het niet! De opperbazin van de NPO, Shula Rijxman, zegt in gesprek met NU.nl dat ze ervan overtuigd is dat Nederlanders het nooit zullen accepteren dat de NPO verdwijnt. Nooit! Als iemand het probeert, nou, dan hebben ze een volksopstand. LOL, wie gelooft dat nou?

“Ik ben dolgelukkig dat het grootste deel van de partijen vindt dat er een publieke omroep moet zijn,” aldus NPO-bestuursvoorzitter Rijxman op nogal hilarische wijze. Want ja, het is nogal wiedes dat de meeste partijen de NPO steunen. “Het grootste deel van de partijen” hoort immers bij het partijkartel, wat weer een twee-eenheid vormt met het mediakartel. En laat nou juist de NPO de grote aanvoerder van dat mediakartel zijn.

Hoe dan ook, Rijxman gaat verder: “De een vindt wellicht dat die wat smaller moet zijn, de ander wat breder, maar we vormen samen met de andere pers een democratisch hart van Nederland.”

Ah ja. De andere pers. Is dat inclusief de pers die jij niet plezant vindt, Shula? Dus inclusief nieuwe media als De Dagelijkse Standaard, Omroep ON!, of zelfs GeenStijl? Nee hè? Die tellen dan weer niet mee.

Maar wacht, ze was nóg niet klaar met haar hypocriete flauwekulverhaal. “En we zijn geliefd bij het volk. Nederlanders zullen nooit accepteren dat de NPO verdwijnt.”

Daar kan ik alleen maar op antwoorden: HAHAAHAHA. Als zij denkt dat Nederlanders massaal in verzet komen als de NPO verdwijnt heb ik nog wel een mooie brug naar nergens in de aanbieding ‒ helemaal speciaal voor haar.

Shula, hele horden Nederlanders kunnen jou en die hele NPO van je niet luchten of zien. We kijken er nog meer op neer dan jullie op óns neerkijken (en dat wil wat zeggen). We vinden jullie en alles waar jullie voor staan verschrikkelijk… en we vinden het zo mogelijk nog erger dat wij jullie linkse nepjournalistiek verplicht bekostigen met onze belastingcenten.

Ja, er zijn ook heus een paar verloren zielen die wel een positieve mening hebben over de NPO, maar zelfs zij gaan écht niet tot het gaatje om de publieke omroep te behouden. Zeker niet in deze tijden, waarin iedereen maar nauwelijks rond komt.

Iets zegt me dat Rijxman dit allemaal ook wel weet en dat ze juist daarom zo fel erin gaat en zo hoog van de toren galmt over die zogenaamde onmisbaarheid van de NPO. Het vuur likt bij mevrouw blijkbaar aan de schenen. Ze voelt de hitte, en dús gaat ze er vol in. Maar we hebben het door, hoor.