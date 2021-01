Hartverwarmend! Boeren verblijden eenzame ouderen met een optocht van verlichte trekkers

Eindelijk eens een leuk positief bericht! Een groepje boeren is zaterdag met versierde en verlichte trekkers door de provincie Utrecht getrokken om langs verpleeghuizen te rijden. Het doel was om eenzame ouderen te verblijden met hun optocht. Ook kregen de ouderen een verrassingspakket aangeboden.

Er wordt vaak negatief gesproken over de boeren, die 2020 hadden omgedoopt tot hun persoonlijke actiejaar. Om 2021 positief te beginnen kwam een groepje boeren op het geniale idee om met een trekker-optocht langs diverse verpleeghuizen te rijden. Eenzaamheid onder ouderen is een steeds groter wordend probleem in Nederland, dus deze actie van de boeren kunnen we niet anders dan hartverwarmend noemen.

Trots op de Eemlandse #Boeren .

Optocht versierde tractors langs verzorgingshuizen om in deze eenzame tijden wat verlichting te brengen

Dit is molenschot in #Soest deel 1

Het is niet de eerste keer dat de boeren zich van hun beste kant laten zien. In verschillende andere provincies deden de boeren dit al eerder. “Er is een groep ouderen die nu erg eenzaam is. Vaak in een verpleeghuis. Misschien in quarantaine, soms omdat ze niemand meer hebben. Vanavond zullen we in Eemland in een optocht met versierde trekkers vijf verpleeghuizen bezoeken en een verassingspakket aanbieden”, aldus Jos Tolboom, een van de boeren die meereed tegenover HvNL.

Volgens berichten op de sociale media reden er zeker 100 trekkers mee met de optocht. Een ding lijkt zeker: De meeste ouderen zullen vast ontzettend hebben genoten vanachter hun ramen in de -door corona- geïsoleerde verpleeghuizen. Het is een klein lichtpuntje om het nieuwe jaar goed te beginnen.