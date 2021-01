Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) doen huilie huilie: “Alles wat shit is komt bij ons terecht, en wij moeten het maar fiksen”

Ze zijn trots op “de zware en taaie compromissen” die ze hebben gesloten met de VVD en D66, maar het valt ze ook uitermate zwaar. Pieter Heerma van het CDA en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie winden er dan ook geen doekjes om dat een land regeren ze erg zwaar valt.

In een interview met NU.nl laten Heerma en Segers weten dat regeringsdeelname vooral “veel gedoe” oplevert. “Maar het houdt je van de straat”, aldus Heerma.

Op de vraag wat het grootste verschil is met een ‘gewoon’ Kamerlidmaatschap antwoord Heerma: “De hoeveelheid rotzooi. Het leuke aan het ‘gewoon’ Kamerlid zijn, is dat je je kunt storten op je eigen portefeuille. Als fractievoorzitter ben je verantwoordelijk voor alles, maar vooral als het niet opgelost wordt.”

Het lijkt wel alsof Heerma en Segers tegen een burn-out aanzitten, want de negatieve toon in het interview kent geen eindpunt. Heerma: “We zitten in een zwaar gepolitiseerd landschap en in een coalitie met vier partijen die onderling heel erg van elkaar verschillen.” Nu zijn er vandaag de dag niet echt heel veel politieke verschillen tussen de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maar het is natuurlijk wél een gewiekste manier om je eigen politieke onkunde te verhullen.

Segers doet zelfs nog een schepje bovenop alle negativiteit: “Alles wat ingewikkeld en shit is, komt bij ons terecht. Dat kan van het kabinet en van de fractie zijn. Bij ontploffende appgroepjes van Kamerleden kijken ze naar ons. Zo van: fiks het maar.” Moeten we nu soms opeens medelijden krijgen met de ‘oh-zo-zware’ maar uitermate goedbetaalde job van Segers en Heerma? Nee, toch, daar hebben ze heel bewust zelf voor gekozen toen ze in zee gingen met Mark Rutte, Hugo de Jonge (in het geval van de ChristenUnie) en Rob Jetten (inmiddels verwisselt voor de even stoïcijnse Sigrid Kaag).

Heerma weet zichzelf en Segers nog wel even op de valreep van het interview te prijzen: “Er is in deze coalitie heel veel gedoe geweest maar we hebben ook zware, taaie compromissen weten te sluiten.” Nou, goed gedaan jongens, jullie hebben met jullie harde werken, shitstormen en compromissen ook écht het verschil weten te maken in politiek Den Haag…