Hugo de Jonge valt (opnieuw) compleet door de mand! Zorgpersoneel al ingeënt door landen die ‘symbolisch’ vaccineren

De Telegraaf prikt haarfijn door een van de meest recente leugens van minister Hugo de Jonge heen. Behoorlijk wat landen die ‘symbolisch inenten’ hebben hun zorgpersoneel al gevaccineerd!

De Jonge probeerde zijn incompetentie rondom de trage start van vaccineren te framen als zorgvuldigheid. Volgens minister Hugo de Jonge zijn alleen Duitsland en Denemarken op grote schaal aan het inenten, en hebben de meeste EU-landen alleen symbolisch de eerste vaccins toegediend. “Dat heb ik heel bewust niet willen doen.”

Polen, Italië, Portugal en Bulgarije hebben respectievelijk al 36.000, 16.000, 15.000 en 4.600 zorgmedewerkers gevaccineerd. Voor Hongarije staat de teller inmiddels op meer dan 5.000 en Finland staat op 1.700 vaccinaties. Frankrijk begon op 27 december al, maar bedient eerst de ouderen. Griekenland is op dezelfde dag als Frankrijk begonnen, maar koos ervoor eerst de ambtenarij in te enten (wat tot grote ophef leidde).

Enkele landen stuntelen nog een beetje of hebben te weinig vaccins, maar het is overduidelijk dat Nederland echt een compleet modderfiguur slaat. En we zullen er snel genoeg achter komen wat die ‘zorgvuldigheid’ van De Jonge precies betekent. Want de komende weken zal Defensie nog veel meer veiligheidsregio’s moeten gaan afwijzen. En zullen ziekenhuizen de reguliere zorg nog veel verder moeten afschalen.

Tegen de tijd dat we eindelijk kunnen vaccineren zitten we waarschijnlijk al in een pikzwart scenario. En dan is het nog wachten op de volgende lading vaccins, terwijl zorgpersoneel nog meer uitvalt en de covid- en non-covidpatiënten noodgedwongen aan hun lot worden overgelaten. Kunnen we in de tussentijd ‘genieten’ van nog meer mediaoptredens van De Jonge die stug blijft volhouden dat fouten maken menselijk is en we in ieder geval beter af zijn dan de meeste landen in Afrika.