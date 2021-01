Huisartsen komen in opstand tegen coronawanbeleid De Jonge: ‘Wij staan in de frontlinie en worden vergeten’

De ‘lobby’ van Gommers heeft flink wat in gang gezet in Nederland; de afgelopen weken was er flink wat kritiek op de gekozen vaccinatiestrategie van minister De Jonge. Nu is de regering eindelijk overstag, ziekenhuispersoneel gaat sneller dan gepland gevaccineerd worden. Maar nu komt het volgende kritiekpunt naar boven: vergeten we niet de huisartsen?

Huisartsen zijn blij dat we in Nederland toch eerder gaan beginnen met vaccineren. Alleen vinden zij het raar dat ook niet zij eerder worden gevaccineerd. Huisartsen staan net zoals ziekenhuispersoneel ook in de frontlinie aldus vele huisartsen. Heeft de coronaminister De Jonge weer ondoordacht een akkoord gegeven?

“Goed werk, echter er zijn ook nog huisartsen in ons land. Staan 24/7 in de frontlinie en voelen zich vergeten”

Er is veel verbazing over ontbreken van #huisartsen in #vaccinatievoorrang voor acute zorgprofessionals. Die delen wij. We hebben meteen contact gezocht met VWS. Vandaag nog geen uitkomst te melden, morgen wel! https://t.co/NGoEMZjJsk — LHV (@LHVhuisartsen) January 2, 2021

Afgelopen woensdag riep Gommers al op om ook huisartsen eerder te laten vaccineren, maar het lijkt erop dat De Jonge niet de gehele boodschap heeft begrepen.

Al vanaf het begin is er terecht veel kritiek op de Nederlandse vaccinatiestrategie, nu lijkt het kabinet schoorvoetend te willen toegeven dat er wellicht verkeerde beslissingen zijn genomen. Dit ‘excuus’ lijken ze aan te bieden door ziekenhuispersoneel alsnog vervroegd te laten vaccineren. Maar waarom vaccineren ze dan niet direct de huisartsen?

Het lijkt er sterk op dat het kabinet te ad hoc dingen roept en besluit, ze vergeten keer op keer vrij cruciale groepen in hun beleidskeuzes.