Zwabberende en door VVD-stas geleide COA weigert veiligelanders te weren: ‘Ze hebben recht op opvang!’

De gemeenteraad van Hardenberg heeft geëist dat het aantal ‘veiligelanders‘ naar nul moet in het azc van Heemserveen. Zo niet, dan dreigt het azc gesloten te worden. COA weigert in te gaan op de eis en is van mening dat ook asielzoekers uit veilige landen recht hebben op opvang.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een nogal wispelturige organisatie. In oktober van afgelopen jaar trokken ze aan de bel. De zogeheten ‘veiligelanders’ veroorzaakten nogal veel overlast bij diverse azc’s. Zowel vanuit diverse gemeenten als het Rijk kwam er hulp.

Nu springen ze ineens in de bres voor dezelfde groep, nadat de gemeenteraad van Hardenberg de boel op scherp heeft gezet. Het azc in het dorp Heemserveen zou in maart gesloten worden. Maar het mag van de lokale politiek tóch openblijven voor vijf jaar mits er geen ‘veiligelanders’ meer worden opgevangen.

Het door VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aangestuurde COA accepteert dit niet en vindt het besluit van de gemeenteraad discriminerend. Het zou mensen uitsluiten op basis van nationaliteit.

Het COA ziet echter één ding over het hoofd: de gemeenteraad ‘discrimineert’ op basis van een groep die uit wel of niet uit een gevaarlijk land komt. In het algemeen hebben mensen uit een veilig land nauwelijks recht, of kans, op verblijf in Nederland. De gemeenteraad wil liever de plekken in het azc vergeven aan mensen uit gevaarlijke gebieden.

Het nogal links-nihilistische overheidsorgaan vindt dit nergens op slaan:

,,Asielzoekers uit veilige landen hebben ook recht op opvang in Nederland en sommigen krijgen op basis van hun individuele situatie toch een verblijfsvergunning.”

De asielclub hoopt dat gemeenteraad van gedachten verandert. Zo niet, dan lijkt er een conflict te komen tussen de gemeenteraad en het COA. Op veel publieke sympathie hoeft het COA echter niet te rekenen, want iedereen en z’n moeder is inmiddels wel klaar met die plunderende en agressieve veiligelanders die al jaren het land op stelten zetten. Dus hup, gemeenteraad van Hardenberg. We staan achter jullie!