IND begaat mega blunder: publiceert gegevens uitgeprocedeerd homostel dat terug moet naar homohatend land

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een blunder van jewelste gemaakt, een homostel dat gevlucht is uit Trinidad en Tobago is door een publicatie van een IND-magazine in de problemen geraakt. Het stel is met naam en toedracht genoemd, maar pijnlijk genoeg afgewezen voor asiel, en moeten nu terug naar het land van herkomst, een land wat niet bekend staat om de homotolerantie.

De IND staat bekend om haar lange wachtrijen en oplopende problemen, maar dit is toch wel een pijnlijke fout. Het stel is van mening, nu hun asielaanvraag is afgewezen, dat ze extra gevaar lopen als ze terug moeten naar Trinidad en Tobago.

“We werden door het COA benaderd voor het stuk. We dachten dat het geanonimiseerd zou verschijnen, of dat we in ieder geval onherkenbaar gemaakt zouden worden.”

De asielaanvraag van de twee is afgewezen omdat Trinidad en Tobago als veilig land wordt gezien. Sinds 2018 is het homohuwelijk legaal in het land, alleen van acceptatie kan men nog nauwelijks spreken volgens het stel.

Zij vrezen nu ook voor een terugkeer naar hun eigen land, waar zij vrezen voor hun leven.

Het is een pijnlijke blunder van de IND, die dit jaar al vaak genoeg negatief in het nieuws is gekomen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol belooft keer op keer verbetering bij de instantie, maar daar is nog steeds vrij weinig van te merken.