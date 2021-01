Inhumaan kabinet licht ziekenhuizen op en laat ze stikken in kosten van nieuwe ic-bedden: ‘Wrang!’

Ziekenhuizen zijn woest op de inhumane VVD-minister Tamara van Ark, omdat de aangeschafte ic-bedden niet vergoed worden. Een week eerder drong de zorgminister er nog op aan dat ziekenhuizen extra ic-bedden achter de hand houden, maar nu blijkt dat deze bedden niet vergoed gaan worden. Ziekenhuizen pikken dit niet en stappen naar de rechter.

VVD’ers en valse beloftes, het is een combinatie die we helaas maar al te vaak tegenkomen. Drie ziekenhuizen hebben diep in de buidel getast na de oproep van minister Van Ark (Medische Zorg). Zij hebben voor 3,5 miljoen euro aan extra ic-bedden aangeschaft omdat Van Ark een dringende oproep hiervoor deed, nu blijkt echter dat het kabinet deze aankopen niet gaat vergoeden.

Ziekenhuisbestuurders kunnen deze houding niet begrijpen, enerzijds wordt er vanuit de landelijke politiek een oproep gedaan om extra ic-bedden aan te schaffen, maar helpen bij de bekostiging van deze dure aankopen? Ho maar:

,,Dat zit ons absoluut dwars’’, stelt bestuurder Arjen Hakbijl. ,,Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben.’’