JA21-oprichter Annabel Nanninga toont lef en karakter: ‘Ik zal geen zitting nemen in de Tweede Kamer!’

Annabel Nanninga, die samen met Joost Eerdmans Forum voor Democratie ‘opblies’ en vrij snel daarna JA21 oprichtte, komt er eerlijk voor uit dat zij geen zitting zal nemen in de Tweede Kamer. Zij komt onderaan de kandidatenlijst als lijstduwer te staan, en zegt ook geen voorkeurszetel te zullen accepteren.

Volgens de laatste peilingen van Maurice de Hond staat JA21 op twee zetels. Daardoor leek het erop dat Eerdmans en Nanninga in maart samen in de Tweede Kamer zouden komen. Maar Nanninga tempert die verwachtingen nu zelf. Zij zegt in een interview met Elsevier het ‘niet netjes’ te vinden om de kiezer dat voor te blijven houden, want ze wil in de Eerste Kamer, de Provinciale Staten van Noord-Holland én natuurlijk de gemeenteraad van Amsterdam blijven zitten. Ze lijkt het als een vorm van bedrog te beschouwen om die zetels op te geven voor een eventuele Tweede Kamerzetel.

De verklaring van Nanninga lijkt oprecht. Tegelijkertijd werkt haar bericht ook een beetje als een charme-offensief, want ze wordt door een deel van de (voormalige) FVD-achterban nog altijd onterecht gezien als een ‘verrader’ die Baudet een dolk in de rug stak en enkele partijzetels wegroofde.

Door als blikvanger niet de Kamer in te gaan toont ze een flinke portie lef. Zij weet donders goed dat zij een stemmentrekker is en dat er, afgaande op de peilingen, een redelijke hoeveelheid mensen is die haar wel in de Kamer zouden willen zien. Door nu haar intenties duidelijk te maken neemt ze een behoorlijk risico, wat de gloednieuwe partij wel eens stemmen zou kunnen kosten. Maar juist daarom vind ik dat Annabel Nanninga karakter toont. Ze kiest duidelijk voor de lange termijn. En wie weet. Misschien waarderen stemmers dat wel juist méér!