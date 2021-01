Joh! Lockdown zet geen zoden aan de dijk, RIVM: ‘Overtuigende effecten blijven uit!’

De lockdown die vanaf half december is ingegaan, heeft niet tot “overtuigende effecten” geleid, zo stelt het RIVM. Het percentage positieve tests blijft rond de 13 procent hangen, net als twee weken geleden. We zijn met z’n allen echt geen ene moer opgeschoten.

Vorige week werden er circa 410.000 mensen getest en bleek 13 procent positief. Deze week werden er 350.000 mensen getest maar steeg het percentage positieve tests juist naar 13,7 procent. Er komen dus nog dagelijks vele duizenden besmettingen bij. De lockdown lijkt dat eerder in stand te houden dan terug te dringen. “Overtuigende effecten,” zoals het RIVM ze noemt, kunnen nog niet gedetecteerd worden:

Ik denk ook niet dat we de komende weken een scherpe daling hoeven te verwachten. Mogelijk krijgen we zelfs nog een stijging te zien vanwege de feestdagen. De waarheid is eenvoudig: we staan er gewoonweg belabberd voor.

Het vervelende is nu dat we in Nederland niet echt veel opties meer lijken te hebben om het virus te bestrijden. De lockdown opheffen zou de boel namelijk alleen maar verergeren. De kans is groot dat we Duitsland achterna gaan en de lockdown zullen verlengen. Het kabinet zal vermoedelijk niet willen overgaan tot een verbod om de stad of regio te verlaten, zoals nu in de Duitse regio Saksen is gebeurd. Dan lijkt er niet veel anders op te zitten dan wachten op die vaccins en hopen dat de zorg het tot die tijd uithoudt.

Het kabinet en het RIVM zijn de situatie keer op keer blijven onderschatten. Door telkens op papier maar nét genoeg te willen doen, zitten we nu in een situatie waar het zorgpersoneel straks mogelijk het draaiboek voor “code zwart” erbij moet pakken en moet gaan beslissen over leven en dood. Allemaal omdat Schiphol en de scholen zo nodig open moesten blijven, terwijl het kabinet het drie keer op rij nog twee weken aan bleef kijken… Ondertussen zit Nederland in een lockdown die nog wel weken of maanden kan duren. Fijn, zeg!