Kabinet blijft blunderen met waardeloos vaccinatiebeleid: wilde geen extra vaccins van Moderna

Nederland kreeg een gouden kans om extra Moderna-vaccins te kopen en wat deed ons kabinet? Niks. Ze sloegen het aanbod af. Maar nu blijkt dat we een vertraging krijgen op de volgende levering van vaccins is het nog maar de vraag of het afwijzen van extra Moderna-vaccins wel zo slim was. Na het afwijzen van het eerste Moderna-bod wil Nederland nu samen met de EU mogelijk alsnog extra vaccins kopen bij Moderna. Snapt u nog iets van de keuzes van het kabinet?

Farmaceut Moderna had een aanbod klaarliggen voor Nederland. We konden extra vaccins kopen voor het vierde kwartaal – die mogelijk zelfs eerder konden worden geleverd. Het zou gaan om miljoenen vaccins maar ons kabinet heeft dit aanbod afgewezen.

Duitsland ging overigens graag akkoord met dit aanbod van Moderna en ontvangt dit jaar 50 miljoen vaccins van de farmaceut in plaats van 30 miljoen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven op “meerdere kansrijke paarden gewed” te hebben. Maar schijnbaar niet op het extra aanbod van Moderna? We zien nu al dat sommige leveringen vertraagd worden, en we zijn pas in de beginfase van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Waarom nemen we niet het zekere voor het onzekere en kopen we extra vaccins van Moderna?

Maar nu komt het: het schijnt dat Nederland ineens toch wel interesse heeft voor extra vaccins van Moderna. Er wordt nu in EU-verband gesproken over een nieuwe goede deal met Moderna. Maar waarom in eerste instantie het aanbod afwijzen, maar nu ineens naar een nieuwe deal zoeken?

“Mocht die er komen, dan overweegt Nederland serieus om daaraan mee te doen; waarbij dit uiteraard ook wordt afgewogen tegen andere opties”

Ons beleid is hartstikke inconsistent en het lijkt er soms op dat we de zaken totaal niet in orde hebben en gewoon maar wat doen. Het straalt weinig vertrouwen uit.