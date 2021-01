Vaccinfaalhaas De Jonge blundert opnieuw: Ten minste één miljoen vaccins komen pas later

De mediastorm jegens coronaminister De Jonge leek een beetje te gaan liggen. Maar niet voor lang. De Jonge bleek weer eens veel te optimistisch te zijn geweest in zijn uitspraken. Maandag schreef hij in een Kamerbrief nog dat er de komende maanden 8 miljoen vaccins naar Nederland komen. Dit bleek niet helemaal te kloppen, meer dan een miljoen vaccins daarvan komen pas later aan.

De eerste Nederlanders zijn pas net gevaccineerd of het blijkt dat De Jonge weer een inschattingsfout heeft gemaakt. Het is typerend voor het Nederlandse vaccinatiebeleid: De Jonge roept van alles, en vaak klopt er gewoon niet zo veel van.

Een deel van de door de EU bestelde coronavaccins komt pas later aan dan dat De Jonge maandag heeft gemeld. Dit betekent dat 550.000 (!) Nederlanders pas later dan gepland gevaccineerd kunnen worden. Dat is nogal een flinke groep.

In de euforische aanloop naar het eerste prikmoment was De Jonge te veel in een jubelstemming dat hij wellicht een misschatting doorgaf aan de Tweede Kamer. De oppositie heeft nu weer een stok om mee te slaan. Want een groep van meer dan 500.000 mensen die pas later wordt gevaccineerd is een aardig grote blunder.

Inmiddels zijn we het al gewend dat het Nederlandse vaccinatiebeleid stroef verloopt.