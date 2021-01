Kabinet houdt scholen langer dicht! Ouders worden massaal benadeeld: ‘Helaas onvermijdelijk’

Het kabinet gaat de verlenging van de lockdown ook invoeren voor basisscholen en kinderopvangcentra. De (thuis) werkende ouders kunnen de komende weken opnieuw hun borst nat maken. De stress zal voor hen de komende weken niet verminderd worden. Ouders zullen de komende tijd naast de gebruikelijke werkstress zich ook in allerlei bochten moeten wringen om hun kinderen te helpen met het schoolwerk.

Het rampzalige nieuws wordt door minister Slob gebracht met de gebruikelijke, en nikszeggende, ‘sorry, we kunnen niet anders’. Een excuus waar de ouders helemaal niks aan hebben.

“Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.”