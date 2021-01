Kabinet komt met nietszeggende “route uit de lockdown”: “Eruit zoals we erin zijn gekomen.” Maar wanneer weet niemand

Het kabinet wil komende vrijdag met een definitief stappenplan op de proppen komen om uit de lockdown langzaamaan te versoepelen. Dit is nog geen reden tot opluchting, de lockdown zal namelijk langzaam worden afgebouwd. Voorlopig is het einde nog niet in zicht.

Haagse bronnen melden dat de prioriteit ligt bij het heropenen van de scholen en daarna pas de avondklok. Pas daarna mogen de winkels weer open. Wanneer dit dan zou zijn is nog onbekend, maar het kabinet wil natuurlijk een “perspectief” geven aldus ingewijden. Volgens de Haagse bronnen gaat de routekaart er min of meer uitzien zoals we erin gingen:

,,Het is min of meer dat we eruit gaan zoals we er in zijn gekomen, qua volgorde. Met als prioriteit de basisscholen open en de avondklok eraf.”

Nederland zit nog altijd in de fase “zeer ernstig”, dus men moet niet verwachten dat we binnen enkele weken al uit de lockdown zijn. Vooralsnog blijven we dus in het donker tasten met zo’n routekaart. De vraag is namelijk of er harde data aan worden verbonden wanneer wat weer open mag.

En wie weet gaat het besmettingscijfer tussentijds weer omhoog en gaan de versoepelingen weer direct worden teruggedraaid. Voorlopig zitten we nog wel vast in deze verstikkende lockdown.

