Kabinet overweegt scholen op 25 januari te heropenen, hangt af van besmettelijkheid Britse coronavariant

Het kabinet hoopt de basisscholen en de kinderopvang op 25 januari te heropenen. De rest van de lockdown blijft wel van kracht tot 9 februari. Mocht voor die tijd blijken dat de Britse variant van het coronavirus ook voor kinderen besmettelijk is, dan gaat het plan niet door.

Het kabinet hoopt op snelle onderzoeksresultaten bij het grootschalig testen in de gemeente Lansingerland, zodat ze weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot de aanwezigheid van het coronavirus onder kinderen. Alle ogen zijn dus op die gemeente gericht. Want als blijkt dat veel kinderen de Britse virusvariant bij zich dragen, dan geldt de lockdown voor die groep ook langer. Basisscholen en de kinderopvang zullen dan dicht moeten blijven. Maar misschien komen ze er ook wel achter dat kinderen toch relatief vaak de originele variant bij zich dragen, dan heeft het RIVM echt wat uit te leggen!

Eigenlijk is het wel opvallend dat het kabinet nu eerst de onderzoeksresultaten afwacht en niet meer zo snel afgaat op de papieren werkelijkheid die het RIVM ze steeds voorschotelt. Het kabinet had namelijk ook gewoon kunnen besluiten om het zekere voor het onzekere te nemen en de basisscholen en kinderopvang ‘gewoon’ alvast te sluiten. Ik denk dat ze niet opnieuw zo’n misser willen maken als dat ze destijds deden bij het openhouden van de scholen. Volgens mij is dat namelijk de voornaamste reden geweest dat deze lockdown totaal geen zoden aan de dijk heeft gezet.